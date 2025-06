Dani Mateo pone la lupa en el significado del calificativo que 'The Times' le pone a Sánchez en 'El Intermedio'

Pedro Sánchez continúa en el centro de todas las tertulias tras su comparecencia de este lunes sobre el paquete de medidas que impulsarán para recomponer al PSOE de su reciente crisis. 'El Intermedio' no tardó en recuperar este martes el análisis que The Times ha llevado a cabo sobre la situación del gobierno en España, y Dani Mateo no ha dudado en ironizar sobre el retrato que el medio anglosajón hace del presidente.

"Si Sánchez tan solo tuviese problemas aquí... Pero no, del presidente ya rajan las izquierdas, las derechas, probablemente algún audio de Koldo y hasta la prensa internacional", advirtió el colaborador del Gran Wyoming antes de mostrar ante los espectadores el último editorial de The Times sobre la crisis reputacional del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán y el escándalo de presunta corrupción que involucra a varios miembros del partido.

Dani Mateo aclara el significado del último apodo de Pedro Sánchez: "Le resbala todo"

"El periódico de la gente que va así con bombín y le paga con un chelín al limpiabotas", bromeó entre risas Dani Mateo antes de desgranar el contenido de la publicación. "El diario londinense ha publicado un editorial en el que llama a nuestro presidente Don Teflón y añade que 'the fiesta is over, time to rule, or say adiós'", leyó entre risas el humorista, que comentaba la situación con aparente seriedad al presentador.

Fue entonces cuando el colaborador se dirigió al periódico anglosajón con dos importantes recados. "Dos cosas, primero, señores del Times, hay que aplicarse un poco más con el Duolingo. Segunda, le llaman Don Teflón porque le resbala todo y oye ni tan mal, porque a estas alturas podríamos pensar que es porque lo van a echar al fuego", terminó señalando el humorista con sorna.

Así, 'El Intermedio' continúa manteniendo la situación del PSOE en su radar de actualidad tras el amplio despliegue con el que arrancó la semana el Gran Wyoming ironizando sobre la comparecencia de Sánchez y la situación de Ábalos y Santos Cerdán en la formación socialista tras el informe de la UCO que llevó al secretario de organización del partido a dimitir de sus cargos el pasado jueves.