Jesús Cintora sentencia en solo cinco palabras a Felipe González tras anunciar que no votará al PSOE

Este jueves, Felipe González está en boca de todos después de las declaraciones que le ha dado a Carlos Alsina en Onda Cero asegurando que no va a volver a votar al PSOE como protesta por la ley de amnistía. Y como era de esperar, Jesús Cintora se ha hecho eco de ello y lo ha analizado con sus tertulianos en 'Malas lenguas'.

"Felipe González pide elecciones y pide que Pedro Sánchez se vaya, que no se presente como candidato y le ha comparado a Pedro Sánchez, de su partido, con Donald Trump", empezaba explicando Jesús Cintora al dar paso a un vídeo resumen con las declaraciones del ex presidente. "Felipe González, hombre hubo épocas mejores y peores en su etapa, no todo fue oro lo que relució, pero ahí está una vez más muy crítico", reaccionaba el presentador.

Tras él, era Esther Palomera la que tomaba la palabra para dejar claro que hay pocos ex presidentes que sepan asumir su condición de ser ex. "Siempre piensan que fueron más listos, más estadistas, mejores gestores, que cualquier tiempo pasado fue mejor", exponía la periodista. "¿Pero a Felipe González le ves más próximo ahora al PP o al PSOE?", le cuestionaba Jesús Cintora a lo que ella respondía que Felipe González ha abrazado el argumentario de la derecha.

"A él le parece que es todo un horror lo que está pasando, lo de Santos Cerdán que es grave, gravísimo pero no creo que el caso Koldo, Ábalos y Cerdán sea más grave que los GAL o que Filesa o que el caso Roldán o la entrada en prisión del ministro del interior que tuvo Felipe González. Pero en la militancia del PSOE a Felipe González hace mucho que no se le escucha", sentenciaba Esther Palomera dando donde más puede doler al expresidente al recordarle todos los casos de corrupción de su mandato.

Jesús Cintora reacciona al discurso de Felipe González en TVE: "Dice lo mismo que Feijóo"

Después, Jesús Cintora comentaba como Felipe González había expresado que en las próximas elecciones votará en blanco. "Ojo, estamos hablando de un dirigente socialista de muchos años. Hay quién podría decir que si está rabioso pues mantiene de cara a la galería un discurso, pero no no, dispuesto a votar en blanco no a su partido", recalcaba el presentador.

"¿Qué está pasando con Felipe González, por qué sostiene este discurso? Él igual cree que quiere salvar al PSOE o a la izquierda o a la social democracia", añadía el presentador de 'Malas lenguas' dirigiéndose a Fernando Garea, que no dudaba en condenarle aunque defendía que tiene derecho a expresar su opinión y que esas mismas palabras las defendían Pedro Sánchez y su gobierno.

"Yo decía que hay un debate de que el piensa que tiene que salvar a la socialdemocracia y hay incluso un debate de si Felipe González fue de izquierdas alguna vez. Ese debate está saliendo por el hecho de que de forma insistente plantee esto", incidía Jesús Cintora queriendo que sus compañeros se pronunciaran al respecto.

Por último, el presentador de 'Malas lenguas' se fijaba en un detalle muy claro. "Y ojo porque se avala la ley de amnistía por parte del Constitucional y Felipe González ha dicho hoy justo, no creo que estuviera preparado, pero ha dicho lo mismo que Feijóo", señalaba Cintora al mostrar como tanto el expresidente del PSOE como el líder del PP han hablado de corrupción política al hablar de la ley de amnistía.

💢 Felipe González, contra la amnistía: "Una barrabasada". Lo califica de corrupción política.



👉 Feijóo coincide con González. El líder del PP: "Es una transacción corrupta a cambio de poder".#MalasLenguas pic.twitter.com/R050Jzo1Ez — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) June 26, 2025

"¿Gloria a qué crees que se debe esa coincidencia?, oye igual es que piensan igual", le cuestionaba Jesús Cintora a Gloria Marcos. "Está claro que quedan para el fin de semana de vez en cuando", le contestaba ella. "Bueno quedaron alguna vez, pero no creo que se hayan llamado para ponerse de acuerdo aunque el discurso está ahí", sentenciaba el presentador.

Después, Jesús Cintora seguía preguntando sobre estas incendiarias declaraciones de Felipe González. "Yo no sé si es que huele la sangre de Sánchez o es que sangra por la herida y está rabioso", soltaba el presentador. Asimismo, señalaba la "coherencia e incoherencia" del ex líder socialista al decir que su candidato era Eduardo Madina pero que si lo decía igual lo mata.