Dani Mateo aclara el motivo de su total desaparición en ‘El Intermedio’: «Debo recuperarme»

Dani Mateo fue uno de los grandes ausentes en la gran cita de ‘El Intermedio’ de este jueves, que celebró sus 18 aniversario. El humorista continúa alejado de los platós y no pudo acudir a la emisión especial del programa desde el Florida Park de Madrid, pero se encargó de mandar un mensaje en el que dejó claro el motivo que lo ha retenido en casa en esta ocasión especial.

«Os habréis dado cuenta de que falta alguien muy importante…», anunció El Gran Wyoming hacia el final del programa antes de dar paso a un vídeo en el que el humorista se sinceró sobre cómo está pasando estos días alejado de la televisión. «Muchos os preguntaréis dónde está, por qué no viene. Pues está en su casa, él mismo os lo explica», adelantó el presentador.

Entonces, Dani Mateo apareció en un vídeo, postrado en una cama en pijama listo para dar explicaciones. «Os mando un mensaje desde mi lecho. No es porque esté cansado y me haya quedado en cama, si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente con el coche«, comenzó explicando el humorista, haciendo uso de su sentido del humor.

Dani Mateo revela que ha sufrido un accidente de tráfico

«En cualquier caso, debo descansar, debo recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos 18 años de ‘El Intermedio’, que me han hecho casi más daño», bromeó el colaborador de el programa de La Sexta antes de revelar su momento favorito de estas casi dos décadas en el atípico formato de información y humor junto a El Gran Wyoming.

Dani Mateo en ‘El Intermedio’

«Si tuviera que quedarme con un solo momento, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que sería mi momento ‘Borat’. Cuando aparecí delante de toda España luciendo un trikini, y por fin pude demostrar todo lo que tengo dentro… que como recordaréis, es muchísimo», rememoró Dani Mateo mientras mostraban las imágenes del sonado momento del programa.

Para despedirse del presentador y sus compañeros, el cómico lanzó un último mensaje. «En un aniversario tan entrañable como el de hoy, no puede faltar algo tan tradicional como los tirones de oreja. Y como no estoy allí para dártelos, he mandado a tres amigos para que te los den por mí. Un abrazo a todos, se os quiere», señaló Mateo mientras se despedía en su mensaje.

Así, Dani Mateo despeja por fin las dudas de su prolongada ausencia en todos los formatos de La Sexta en los que participa. Desde el viernes pasado, los espectadores de ‘Zapeando’ se percataron de su ausencia al frente del espacio y más tarde se anunció que Miki Nadal tomaría su relevo durante esta baja temporal. Y es que, finalmente, debido al accidente, no ha podido asistir a una de las noches más señaladas de la historia de ‘El Intermedio’.