‘Las largas sombras’: Disney+ nos trae su mejor serie española con un thriller repleto de misterios

Pocas veces es difícil encontrar un reparto como el que tiene la nueva serie de Disney Plus ‘Las largas sombras’, que nos llega este viernes 10 de mayo a la plataforma. Creada por Clara Roquet, directora de ‘Creatura’ o guionista de ‘Que nadie duerma’, la serie es una adaptación de la novela homónima escrita por Elia Barceló. Y hemos de decir que la adaptación cumple con creces. Porque la mirada de Roquet es precisamente lo que necesitaba una historia profunda y repleta de matices como es ‘Las largas sombras’, con un ojo siempre puesto en el pasado, y cómo este nos afecta en nuestro presente.

Elena Anaya, Belén Cuesta, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo, Irene Escolar y Lorena López. Siete mujeres al frente de un producto tan importante siempre es de celebrar. Y recordamos pocos repartos tan increíbles como este. Cada una en su registro, convierten a ‘Las largas sombras’ en una de las series del año, y también en una de las mejores series de Disney en nuestro país, con permiso de ‘Cristóbal Balenciaga‘.

Porque ‘Las largas sombras’ es una serie que se bebe, sí, pero que deja poso. Sobre todo gracias a su bien hilado guión que, aunque hay algunas sorpresas tramposas (ya lo explicaremos más adelante), construye a unos personajes repletos de artistas. Que al final es lo que hemos venido a buscar, ¿verdad?

¿De qué va ‘Las largas sombras’?

Cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinte años atrás.

Un reparto brillante

Quizá nos guste mucho comparar series españolas con otras series de éxito extranjeras. Hay veces que se usan estas comparaciones para desmerecer a nuestros productos nacionales. Pero, en este caso, la comparación suma enteros a la serie dirigida por Clara Roquet. Porque ‘Las largas sombras’ bien podría ser un ‘Big Little lies’, pero con nuestros códigos. O eso podría parecer, al menos si nos quedamos en la superficie. Porque la serie de Disney Plus bucea mucho más allá. Sí, hay un reparto repleto de mujeres, pero ninguna de ellas tiene apoyo en el resto de hombres. Son independientes y luchadoras, y también son muy realistas. Porque cualquiera de ellas podría ser nuestra amiga, o la amiga de nuestra madre.

En eso es en lo que más destaca ‘Las largas sombras’. El misterio en sí tiene varios giros sorprendentes, y el episodio final, aunque con revelaciones bastante tramposas, plantea puntos muy interesantes. Pero varias de esas revelaciones se ven venir casi desde el comienzo, por lo que pasan a un segundo plano. Porque realmente lo que nos gusta de la serie es la dinámica entre todas las protagonistas. Tanto ahora como hace 20 años. Salvo alguna actuación más floja que las de las demás (Nansi Nsue no parece encontrarse cómoda en ningún momento), todas están a una altura superlativa. Empezando por una Elena Anaya mutada en Aitana Sánchez Gijón, que controla a la perfección los tiempos, aunque a veces se pase de rosca y parezca más una parada de personaje que un personaje real.

Elena Anaya es la directora de cine Rita Montero en ‘Las largas sombras’.

Aunque claro, si queremos destacar a alguna por encima de todas, no podemos no hacerlo con Belén Cuesta. La actriz sevillana está forjándose una de las carreras más interesantes del panorama nacional, y no podemos negar que se lo está ganando a pulso. Su interpretación en el último episodio (salvo un momento que da un poco de vergüenza ajena. Sabréis cuál es en cuanto lo veáis) es visceral y muy dramática. Porque al final es en lo que ha convertido ‘Las largas sombras’ Clara Roquet. Poque más que un thriller dramático, se trata de un drama con tintes de thriller.

El pasado siempre vuelve

El relato nos trae de ida y vuelta continua entre el presente y el pasado. Esto nos hace ver que ni las buenas eran tan buenas ni las malas tan malas. Todos tenemos un poco distorsionado nuestro paso por el instituto, y hay gente a la que teníamos más idealizada… que a lo mejor no era tan buen persona como recordábamos. Clara Roquet juega con esa dualidad continua según avanzan los episodios, y nos pone al frente a la detective Ríos (interpretada por la siempre brillante Irene Escolar), harta de todo, desesperada por encontrar los restos de su hermana, desaparecida hace 25 años.

El problema es que, cuando los encuentra, no termina su búsqueda ni su drama, sino que empiezan. Porque necesita saber qué le pasó. Ya no solo para que su hermana descanse por fin, sino ella misma. Tan obsesionada con ello que ha apartado a toda la gente que la quería y tenía alrededor. Clara Roquet juega también mucho con la localización alicantina de Elda, y con ese comienzo mostrando la festividad de Moros y Cristianos. Todo parece indicar que estaremos ante una serie que luego se revuelve y nos da otra cosa diferente.

Porque podemos pensar que estamos ante una nueva temporada de ‘Todos mienten‘, la serie de Natalia Verbeke e Irene Arcos. Pero ‘Las largas sombras’ se desmarca de la comedia involuntaria y el humor negro de esta última para ahondar más en la psique de sus protagonistas, y llevarlo todo por el lado del drama personal. Por lo que acaba quedando un producto más redondo y complejo, sin desmerecer a la serie creada por Pau Freixas.

En definitiva, ‘Las largas sombras’ se postula como una de las series más interesantes del año en el territorio nacional, con buenas interpretaciones y una necesidad de contar algo más, de sumergirse en los engaños y los traumas que nos han acompañado hasta nuestro yo presente. Todo ello reflejado en el personaje de Rita, al que da vida Elena Anaya, que es el espejo de lo que quiere contar Clara Roquet. Cómo nos afecta el pasado casi sin darnos cuenta, y cómo muchas veces debemos enfrentarnos a él para pasar página y, en definitiva, volver a respirar. Pero para ello, a veces hay que apagar la luz para que las sombras desaparezcan.