Prime Video lanza ‘Romancero’: Fecha, personajes, trama y más de la serie de Ricardo Gómez y Belén Cuesta

Amazon Prime Video es una de las plataformas con el catálogo más interesante. Puedes encontrar cualquier cosa entre sus miles de títulos. Y, además, en los años más recientes, desde Amazon han decidido apostar por la ficción española. Así nos han llegado títulos como ‘Operación Marea Negra‘, ‘Memento Mori‘, ‘Awareness’ o ‘El Internado: Cumbres‘. Ahora le sumamos esta interesante propuesta que es ‘Romancero’, que llega este 3 de noviembre sin hacer mucho ruido pero se presenta como una de las series más complejas e interesantes de la plataforma.

El pasado 31 de octubre, día de Halloween, fue la fecha elegida para presentar la serie en Madrid, en un evento en los céntricos cines Paz. La serie creada por Fernando Navarro y Tomás Peña deja claro cómo han bebido de fuentes tan dispares como el cómic, la literatura gótica, los relatos de brujas, fantasmas y criaturas, la poesía de Federico García Lorca o el esoterismo. Es una auténtica revolución en la ficción de nuestro país, con toques de esa película brillante que es ‘Herrementari’.

Fernando Navarro es el guionista de películas como ‘Verónica’ o ‘Venus’; mientras que Tomás Peña ha dirigido videoclips para Katy Perry o Rosalía. Todo ello se nota en el resultado final de ‘Romancero’. Aunque a la serie le cuesta meterse de lleno en el terreno del terror, funciona como thriller sobrenatural con ecos a ‘Déjame entrar’, ese clásico moderno del cine de vampiros.

Así fue la presentación de ‘Romancero’

‘Romancero’ eligió Halloween para presentar sus primeros episodios en Madrid. Al evento acudieron los creadores, Tomás Peña y Fernando Navarro. Además, también estuvo presente el elenco principal, formado por Ricardo Gómez, Belén Cuesta, Alba Flores, Julieta Cardinali, Sasha Cócola y Elena Matic.

La presentadora y creadora de contenido Inés Hernand fue la encargada de presentar el evento y la alfombra azul, por la que desfilaron celebridades como Álvaro Cervantes, Almudena Amor, Soy una pringada, Koldo Serra, Alex de la Croix, Marina Rivers o Daniel Arias.

¿De qué va ‘Romancero’?

Cornelia (Matic) es una niña a la que han robado la infancia. Jordán (Cócola) no es un niño, ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Quién es quién en ‘Romancero’

Sasha Cócola es Jordán

Es el hijo mayor de Carmen y Julián, un chico que debería estar en el instituto pero que pasa la mayor parte del día en la calle, con dos amigos que se dedican a los pequeños robos. Lo que Jordán no quiere es estar en casa, el lugar donde su madre hace lo que puede para mantener a la familia y su padre maltratador los mantiene atemorizados. En el fondo Jordán es un buen chaval, pero entre su padre, las compañías que frecuenta y el barrio en el que vive le han colocado el sambenito de ser otro delincuente en potencia más.

Elena Martic es Cornelia

Como Jordán, ella vive también en los márgenes de la sociedad, pero por otras razones muy diferentes. En su caso, debido a su naturaleza de criatura sobrenatural, que obliga a los que son como ella a esconderse e intentar pasar desapercibidos. Sin embargo, llega un punto en el que a Cornelia le resulta imposible controlar sus impulsos y tendrá que luchar por su supervivencia. Jordán se convertirá en un inesperado aliado después de que sus caminos se crucen de manera fortuita.

Belén Cuesta es Carmen

La madre de Jordán es una mujer atrapada en una relación controladora y abusiva. Intenta proteger a sus hijos lo mejor que puede porque tampoco dispone de las herramientas necesarias para escapar de ahí. Una loba encerrada en casa con sus cachorros, que no se atreve a salir, que está herida, que se queda ahí por pura supervivencia de su especie. Jordán es su ojito derecho, lo que todavía complica más la situación con su marido. Además, Carmen prefiere ignorar la relación que parece mantener con Teodoro, uno de los agentes, porque le causa demasiado dolor. Un personaje clave para la trama de ‘Romancero’.

Alba Flores es Tábata

¿Qué es Tábata para Cornelia? ¿Su madre, su hermana mayor, su mejor amiga, su mentora? Es todo eso y algo más porque es lo único que la niña tiene, pero sus caminos van a separarse de manera definitiva; Tábata está llegando al final de sus días y sabe que Cornelia tiene que escapar si quiere seguir con vida. La ha protegido y le ha enseñado todo lo que sabe, ahora ha llegado el momento de liberarla.

Ricardo Gómez es Sorroche

Este agente del orden que enfoca su trabajo desde un punto de vista más científico, centrándose en las pruebas, pero que es una olla a presión a punto de estallar en cualquier momento y por cualquier razón. A Sorroche le temen en todo el pueblo y, sobre todo, allí donde sus vecinos no tienen nada a lo que agarrarse para plantarle cara. Su miedo a lo diferente, su odio a sí mismo y su creencia en que, como agente de la ley, puede hacer lo que quiera, le llevan a cometer todo tipo de abusos de poder.

Guillermo Toledo es Teodoro

Teodoro patrulla con Sorroche en una noche de pesadilla en la que siguen los pasos de Jordán y Cornelia, dos niños que se convierten en los principales sospechosos de los terribles sucesos que están teniendo lugar. Teodoro no es mucho mejor que su compañero, está frustrado todo el tiempo por el deterioro del cuartel, que siempre está en medio de una mudanza que nunca se concreta, y no tiene buena relación con nadie. La única excepción es Carmen, con la que no está muy claro el nexo que les une. Debería aportar algo de cordura a la imprevisibilidad de Sorroche, pero la noche se tuerce mucho más de lo esperado y todo se desborda.

Julieta Cardinali es La Predicadora

Un autobús se acerca al pueblo con un mensaje de esperanza y la palabra de Dios serigrafiada en un lateral. En él se desplaza Caterina, una misteriosa mujer que se dedica a predicar de plaza en plaza, afirmando que trae la luz divina que hará desaparecer la oscuridad. Su manera de pronunciar los sermones la aproxima bastante a los telepredicadores y parece tener bastante éxito entre la población, pero también da la sensación de que oculta algo. ¿Quién es ella realmente? El personaje más misterioso de ‘Romancero’.