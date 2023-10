Final explicado de ‘Memento Mori’, la nueva serie de Amazon Prime Video: ¿Quién es el asesino?

*¡ATENCIÓN SPOILERS del desenlace de ‘Memento Mori’!

‘Memento Mori‘ es una de las series de la temporada. Estrenada este 27 de octubre en Amazon Prime Video, es un thriller repleto de giros imposibles y misterios, con un Yon González camaleónico y un Juan Echanove magnético. Basado en el libro de César Pérez-Gellida, la historia nos cuenta cómo Augusto, un asesino sin piedad, tiene en jaque a todo Valladolid y a un inspector, Sancho, que trata de darle caza.

La serie protagonizada por un sublime Yon González busca ahondar en la psique del psicópata, apoyado en el personaje de Carapocha, un experto en asesinos en serie, interpretado por Echanove. Poco a poco se va destejiendo la red de telaraña que crea la historia, hasta llegar al capítulo 6, el final donde se desvelan todos los misterios. Y lo que más nos ha llamado la atención, es que el desenlace cambia con respecto al original de la novela. A continuación, muchos spoilers. Avisamos.

Así es el final de ‘Memento Mori’

Comenzamos el episodio final de ‘Memento mori’ con un inspector Sancho depresivo, que ha sido apartado del caso. Y no es capaz de ver más allá sobre todo tras la muerte de Martina (Manuela Vellés). Pero tras una visita de su compañera, decide que no puede seguir así, y pasa a la acción de nuevo. Así, descubre que Bragado, interpretado por Juanma Lara, ha sido brutalmente asesinado (y castrado) por Augusto. La policía está convencida de que ha sido él, y no pueden permitir que se les vuelva a escapar entre los dedos como la última vez, así que se conjuran para darle caza.

Mientras, Carapocha sigue indagando en la relación de su hija, Erika, con el asesino. Y también trata de convencerla del monstruo que es el hombre con el que está teniendo una relación. Así, tiene una reunión con el inspector Sancho aunque sale tirando a mal. Este regresa a la policía y empiezan a tratar de descubrir cómo Bragado consiguió dar con Augusto de una forma tan rápida, mientras ellos estuvieron tras él tanto tiempo y no pudieron encontrarle.

Así que empiezan a investigar el pasado de Augusto y Bragado para dar con una pista que una a los dos y, a partir de ahí, ir hacia delante. Descubren que Bragado fue el que cerró hace 25 años la denuncia de malos tratos de Mercedes Mateo, la madre de Augusto. Y no solo eso, sino que descubren que Augusto fue paciente de Lopategui (Carapocha) y este firmó el alta de Augusto. Mucha información ocultada por Lopategui que saca de quicio a Sancho, y tratan de localizarle para pedirle respuestas.

Augusto… ¿o no? / AMAZON PRIME VIDEO

Enfrentamiento final entre Augusto, Sancho y Lopategui

Es en este momento en el que descubrimos el gran giro de ‘Memento Mori’: Augusto tiene un hermano gemelo. Mientras uno de ellos se enfrenta a Carapocha, el otro va a buscar a Erika a su casa. En un flashback tras la muerte de sus padres, asistimos al primer encuentro entre ambos hermanos. Augusto, hasta ese momento, ni siquiera tenía constancia de tener un hermano Gemelo, pero este le encuentra y se presenta como Orestes.

Poco a poco vamos conociendo el pasado de los dos, mientras que en el presente no dejan de intentar inculparse el uno al otro. Hacen dudar a Lopategui y a su hija, y nos hacen dudar a nosotros como espectadores. Pero Sancho consigue localizarles y va a su encuentro, dispuesto a acabar con al que cree Augusto de una vez por todas. Pero no es capaz de matarlo a sangre fría. Mientras van los tres en el coche de camino a comisaría, Lopategui provoca un accidente al salirse de la carretera y cree haber acabado por fin con el asesino.

Mientras, Erika escapa con el otro hermano en una moto, tras un beso apasionado entre ambos. Tras un brutal enfrentamiento, Sancho ahoga a Orestes hasta la muerte. Sale del coche y consigue encontrar a Lopategui al borde de la muerte tras el accidente. Este le pide que por favor ayude a su hija y ambos se quedan en el bosque, heridos de muerte. Eso sí, Orestes ha desaparecido.

Yon González, desquiciado.

El final de ‘Memento Mori’ no deja claro finalmente quién es el asesino de los dos hermanos, y los espectadores nos quedamos con la intriga. Pero claramente es algo que se solucionará en una previsible temporada 2, en la que seguiremos las andanzas de los hermanos, sin saber si estaban compinchados finalmente.

¿De qué va ‘Memento Mori’?

Cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid, el inspector Sancho presagia una cadena de homicidios. Sancho, con el apoyo de “Carapocha”, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Pronto descubren que se encuentran ante un asesino que comete crímenes con banda sonora y firma los cuerpos de sus víctimas con poemas. Lo que no sabe Sancho es que la persecución se convertirá en un duelo muy personal.