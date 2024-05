A Isabel Rábago se le oye verbalizar lo que muchos creen de ‘Supervivientes’ y es definitivo

Isabel Rábago no deja de lanzar dardos que ponen en cuestión la honestidad de la presente edición de ‘Supervivientes‘. Han sido numerosas las veces que la colaboradora ha señalado que se ha tenido un trato de favor con determinados concursantes como Carmen Borrego y, este miércoles, la también abogada ha vuelto a la carga.

Ha ocurrido cuando en ‘Vamos a ver’ se ha hablado del futuro de Laura Matamoros en el concurso, pues permanece evacuada del resto del grupo por su lesión en la espalda. El domingo se prometió que este martes, en ‘Tierra de Nadie’, se daría a conocer el parte médico definitivo que dilucidaría su continuidad, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Carlos Sobera emplazó al público a esperar a la gala de este jueves.

«Yo ayer la verdad es que me quedé en ascuas. No sé qué es exactamente lo que ha pasado con Laura», ha comentado Joaquín Prat, que se ha manifestado descuadrado con esa falta de transparencia de ‘Supervivientes’ en contra de lo que se había anunciado. «A Laura Matamoros no la vimos ayer en la gala porque, como contó Carlos Sobera, estaba en el hospital. Parecía que ayer iban a decirlo pero no, está en el aire su concurso», ha aclarado Adriana Dorronsoro.

«No quiero ser gafe, pero tanta prueba es preocupante», ha apostillado Alessandro Lequio. En ese momento, Sandra Aladro ha planteado la pregunta del millón: «Cuando estás tantos días en observación, mi pregunta es si los concursantes evacuados están en una situación de ventaja porque están mejor alimentados que el resto».

«El régimen es el mismo que el que se tiene en la playa», ha replicado Kike Calleja. Sin embargo, Isabel Rábago le ha confrontado y ha desvelado que no hay igualdad de condiciones diga lo que diga el equipo de ‘Supervivientes’. «A ver, no, no estás en igualdad de condiciones. Si llueve, no te mojas, tienes cama, agua…», ha comentado la tertuliana.

«Ya, bueno, pero hablamos de la comida», se ha reafirmado Kike. «Y la comida depende porque si no tienes fuego estando evacuado… ¿cómo comes el arroz?», se ha preguntado Isabel, dejando caer que, irremediablemente, las condiciones del concursante evacuado, en este caso Laura Matamoros, no pueden ser las mismas como hacen creer.

En ese instante, Joaquín Prat ha intervenido para frenar a Isabel Rábago y poner coto a ese cuestionamiento que, sin duda, compromete a ‘Supervivientes’. «Oye, perdonad una cosa, pero si un equipo médico decide la evacuación de un concursante es por algo. Laura no se ha lesionado porque ha querido. Al final es un equipo médico el que valora si se le evacúa o no. No podemos encima criticar que estén evacuados», ha afirmado.

No obstante, la colaboradora no se ha achantado ante ese toque de atención del presentador matinal de Telecinco y ha vuelto a recordar el caso de Borrego. «Carmen Borrego no estuvo en igualdad de condiciones, punto, lo sabemos todos y ya está», ha aseverado Rábago sin dobleces.