Ángel Cristo rebasa toda raya con lo hecho a Aurah y lía la mundial en ‘Supervivientes’

Aurah Ruiz y Ángel Cristo continúan con su particular afrenta en ‘Supervivientes 2024‘. Los dos concursantes no consiguen reconducir su relación y los ataques entre los dos son una constante. Precisamente, la gala dominical ha comenzado con una severa advertencia de la canaria a su compañero. «A la guerra no se viene con tambores sino con la artillería pesada», le ha llegado a decir y vaya si se ha cumplido puesto que los dos han vuelto a verse en las caras en el conocido como ‘Puente de la concordia’.

Aurah señala el juego de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

El primer peldaño ha puesto sobre la mesa la palabra «desenmascarado». En concreto, Aurah no ha dudado en llamar a su compañero «veleta»: «Ha ido de un lado a otro para salvarse el puto culo», ha llegado a apuntar Aurah . Una cuestión sobre la que Aurah ha comenzado a increpar a su compañero: «Cuando empezó el día de hoy en esta gala has dicho lo contrario, que tanto Blanca como yo nos acercamos a hacer las paces para nominar contigo y ha sido totalmente al revés. Quiero que admitas públicamente que viniste a mí a hacer las paces y que somos la resistencia, que estamos juntos y que ibas a nominar a Arkano. Eso fue lo que pasó».

Tal y como era de prever, Ángel lo ha negado: «Ella envió a Blanca para decirme que a pesar de lo que hubiese pasado seguíamos con la nominación de Arkano o lo que pasase». «Júralo por tu hija», le ha retado la canaria. Muy firme en su posicionamiento, Ángel Cristo lo ha jurado por su hija, lo que ha hecho estallar a Aurah: «Eres un mentiroso y está Blanca de testigo». Por su parte, Ángel ha contraatacado: «Y tú eres una superficial, individualista que se cree superior a los demás». «Por lo menos soy famosa por mi familia. No eres nadie, todo por tu madre», le ha arreado ella.

El segundo peldaño ha versado sobre la palabra «dama de honor» y es que la canaria fue la dama de honor de Ana, pareja de Ángel Cristo. Una elección de la que él parece ahora arrepentirse. «Hasta el jueves pasado me dolía el perder la amistad contigo incluso me llegué a callar cosas por guardarte el respeto que hoy no te tengo. Has sido desleal, infiel… Deslealtad es lo que veo en ti», ha comentado Aurah. Ante ello, Ángel ha comentado con cierta altivez: «Debería darme las gracias porque le di un momento televisivo que ella es lo único que busca, ser protagonista y destacar… Sabía que me iba a equivocar y no pasa nada, es absurdo».

«Lo único que tienes miedo tú es que el jueves te nominen y yo estoy aquí por mí», le ha vuelto a afear Aurah. En ese instante, Ángel ha sembrado la duda sobre algo que tiene en su poder sobre Aurah: «En un momento dado no se va a poder recuperar de lo que voy a contar». «Gracias a Dios no te he dicho nada íntimo», ha soltado Aurah restándole importancia, aunque Laura Madrueño le ha instado a soltarlo: «Ángel, no amenaces, ¿por qué no nos lo cuentas?». «En dos peldaños», ha respondido posponiendo dicho momento.

La surrealista y humillante acusación de Ángel Cristo a Aurah

Por tanto, los supervivientes han pasado a los siguientes peldaños. La actitud altiva del concursante ha conseguido sacar de quicio a Aurah, quien le ha afeado: «Ni siquiera te duele nada, te da igual». «La gente como tú me da igual», ha respondido con firmeza Ángel Cristo. «Soy buena gente, no como tú», le ha asegurado Aurah, quien se ha deshecho del regalo que en su momento le hizo el concursante. Como respuesta, Ángel ha proseguido con la amenaza que soltó con anterioridad: «Voy a decir algo de lo que Aurah jamás se va a recuperar. Va a ensuciar su imagen tanto que pueda abandonar, ¿estáis preparados?». Acto seguido, el concursante ha soltado: «Aurah se tira pedos».

Por si fuese poco y como síntoma de desgana, Ángel a comenzado a lavarse los dientes en plena prueba con un movimiento que podría asemejarse al de una felación. Una actitud ante la que Aurah ha respondido: «¿Qué haces? Te estás riendo de mí, de la gente que nos está viendo y sobre todo de mí». También Laura Madrueño le ha preguntado: «¿Qué haces? Ángel por favor te voy a pedir que dejes de lavarte los dientes».

«Pensaba que eras real y toda la playa se puso en contra. Te has pasado, ¿qué te piensas? ¿Que no me duele? Sí me duele», le ha comunicado Aurah visiblemente dolida. De igual manera, le ha dado donde más le duele: «Tú hija no se merece que la nombres aquí mintiendo». «Tú eres la que ha hablado de mi hija y lo juro porque es cierto», ha respondido él. Ante ello, Aurah se ha dado la vuelta y ha decidido cortar por lo sano: «No quiero saber nada».

Aurah Ruiz decide abandonar el puente ante la actitud de Ángel ❌❌❌



🏝 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/1V9BHRZfAJ — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2024

Aurah corta por lo sano y Sandra Barneda interviene

También Ángel Cristo ha compartido su visión sobre la dinámica: «No quiero hacer nada de este tipo porque no tiene sentido. Estáis perdiendo el tiempo y esta mujer para mí ha perdido todo y lo que yo he dicho es verdad, se tira pedos». «¿Van a permitir esto?», ha vuelto a recordar Aurah, ante lo que Ángel ha proseguido diciendo: «Por supuesto que yo también me los tiro y no quería que ella lo supiera». «Se ha reído de nosotros», ha vuelto a repetir Aurah visiblemente cabreada.

De hecho, Sandra Barneda ha interferido para reprender al concursante: «Yo también me los tiro (pedos) y no pasa nada. No vamos a ponernos con el tema escatológico». «Esto me cansa y lo estoy haciendo por vosotros. Es una traicionera y no engaña más a nadie. Ella nunca me ha pedido perdón», ha cargado el concursante contra la organización. «Este hombre está desequilibrado», ha vuelto a atacar Aurah. Por ello, Sandra Barneda le ha pedido: «Cuidado, Aurah, cuidado».