Ángel Cristo y Aurah Ruiz protagonizan una situación muy bronca en ‘Supervivientes’

La tensión entre Aurah Ruiz y Ángel Cristo se ha disparado hasta límites insospechados. Los dos concursantes de ‘Supervivientes 2024‘ han vivido su encontronazo más destacado hasta la fecha. Un desencuentro que se ha producido a raíz de la pesca y que ha dinamitado su relación en los Cayos Cochinos.

En concreto, Ángel Cristo le ha instado a la canaria a quedarse en la playa sin posibilidad de ir a pescar. «¿Por qué me toca a mí?», le ha preguntado insistentemente la joven. Ante ello, el hijo de Bárbara Rey ha cortado por lo sano: «Déjame terminar Aurah. Como no me dejes hablar, me largo. No hay que crear un conflicto de todo. De verdad que mala costumbre».

En ese instante los dos han dejado de hablar y Aurah se ha dirigido a la playa a desahogarse con sus compañeros. Consciente de lo que se estaba hablando, Ángel Cristo ha dado su versión de los hechos gritando desde la arena: «Te he dicho que mañana no ibas a pescar y te quedabas cocinando». Visiblemente alterada, Aurah Ruiz le ha espetado: «Mentira, Ángel Cristo. Me has exigido a mí por la puta cara eso. No seas Pinocho, que soy pepito grillo, la voz de la conciencia».

Lejos de quedarse callada, la concursante se ha acercado a Ángel y, realizando aspavientos con los brazos, le ha recordado: «Tú has dicho y exigido. Hasta luego. Las mentiras no las aguanto, Ángel, no las aguanto». «Tú así no me hablas», le ha vuelto a instar la joven de muy malas maneras. Ante ello, Ángel Cristo se ha defendido diciendo: «Yo no te he hablado mal eh». «Gobernador», le ha tildado ella frente al incesante grito de Ángel: «Esos gritos, de verdad, siempre hablando encima de la gente y no dejando hablar. Aurah, se te está yendo la perola eh».

En un panorama más que crispado, Ángel ha vuelto a reseñar la mala conducta de Aurah: «Tiene huevos que esta niña me diga que no le dejo hablar que solo sabe gritar y hablar por encima de los demás». «Grito porque no te callas ni debajo del agua. Pinocho y payaso», le ha espetado ella. «No he mentido en nada. No puedo hablar con una persona que solo sabe gritar. Te digo una cosa, mira, que te aguanten en tu casa niña. Maleducada e insoportable», le ha contestado él.

La severa advertencia de Ángel Cristo a Aurah

En la misma línea, Ángel Cristo le ha advertido: «Aurah, no vengas a hacerme luego la pelota». «Ya no porque te estás riendo en mi puta cara y te has aprovechado de mí», ha concluido Aurah. Frente a ello y al escuchar que Aurah le había echado en cara que Ángel le haya nombrado a su familia, el principal aludido ha zanjado el tema de forma tajante: «Deja ya el desequilibrio mental, que yo aquí no he nombrado a nadie, que te aguanten en tu casa porque aquí no te aguanta nadie».