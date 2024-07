Sale a la luz la información del exterior que le filtró Finito de Córdoba a Arantxa del Sol en Honduras

Tras dos meses vetada después de que confesara que agredió a Ángel Cristo en la lancha cuando no había cámaras, Arantxa del Sol reaparecía este viernes en Telecinco en ‘¡De Viernes!’. Lo hizo en una tensa entrevista en la que se enfrentó con Santi Acosta. Pero además la mujer de Finito de Córdoba vivió un cara a cara con el hijo de Bárbara Rey.

Si hay algo que saben todos los concursantes y todos los familiares cuando les visitan en Honduras es que no pueden revelar información del exterior. Pero rara es la vez que alguien no habla más de la cuenta. Y eso es lo que hizo Finito de Córdoba cuando visitó a Arantxa del Sol en la isla tal y como la modelo confesó en ‘¡De Viernes!’.

Así, Arantxa del Sol reveló que su marido le hizo una advertencia. «Cuidado con Kike Calleja que ha hecho insinuaciones entre Ana y yo. Esto está pasando en Madrid», le avisó el torero a lo que ella le contestó que su relación con el periodista había sido buena.

Pero si ha habido algo de lo que se habló mucho en España fue de la relación que había entre Finito de Córdoba y Ana Herminia. En este sentido, Arantxa manifestó su cabreo por la forma en la que Ana Herminia había hablado de su marido. «No me gustó la forma y las palabras que utilizó para hablar de la relación que mantuvo con mi marido», recalcaba.

«En todo momento en este concurso yo siempre he actuado de buena fe y no he tenido mala intención. Con el tema de Ana Herminia yo no he tenido celos, de verdad«, añadía después de que se rumoreara mucho sobre lo que habría sentido Arantxa al saber lo que hubo entre su marido y la pareja de Ángel Cristo.

Como era de esperar, uno de los temas principales de la entrevista y del cara a cara con Ángel Cristo fue lo que pasó en la lancha y por qué el cambio de actitud de Arantxa con Ángel tras haber sido amigos. «Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. jamás han pactado con este programa. A ti viene Blanca y te cuenta eso. Y lo que vemos es una actitud desproporcionada», le explicaba Beatriz Archidona.

Y es que fue en playa limbo cuando a Arantxa le contaron cosas de lo que iba diciendo Ángel Cristo y por ello su visión del hijo de Bárbara Rey cambió a partir de ahí. «Ella lo que me dice es que Ángel Cristo le ha dicho que su mujer en España está esperando su señal en el directo desde la ‘palapa’ para venir a este programa, precisamente para venir a hablar de una relación que había tenido hace ocho meses con mi marido. Que él la habría perdonado porque estarían en el inicio de su relación y que lo iba a contar en este programa con todo tipo de señales y pruebas. Eso era falso. Jamás me habría podido imaginar que Blanca, una deportista y medallista olímpica, con todos los valores del deporte que eso supone… que me cuente una mentira de ese calibre», explicaba Arantxa del Sol.

Y cuando le preguntaron por cómo había vivido Finito de Córdoba todo lo que se había dicho sobre él y su relación con Ana Herminia, la presentadora dejó claro que no iba a hablar de su marido. «No voy a decir cómo se siente mi marido. Esa es una amistad que ellos han tenido», recalcaba.

Eso sí, Arantxa del Sol quiso aclarar si es verdad que Finito amenazó con denunciar a Ana Herminia. «Ana le manda un WhatsApp a mi hija diciendo que yo tenía un ataque de celos. Y yo le llamo falsa. Vamos a ver que estamos haciendo un ‘reality’. Teniendo una hija en un plato que no sé qué le van a decir, que no sé dé qué manera le van a hablar, si le van a atacar, todo esto se me escapa. Porque en mi familia, jamás, siempre hemos querido proteger nuestra familia y nuestra pareja, los míos. Y cuando no, la justicia nos ha dado la razón. Yo no sé lo que se estaba hablando en España«, añadía al respecto.