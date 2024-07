Finito de Córdoba, en el disparadero por lo que se señala ahora sobre Arantxa y Ángel Cristo

El nombre de Finito de Córdoba ha vuelto a salir a la palestra este jueves en ‘Vamos a ver’ con lo que ha revelado la periodista Alexia Rivas de forma inédita y por fuentes del entorno del torero y su mujer Arantxa del Sol, que, por cierto, volverá a Telecinco tras su veto para tener un careo con Ángel Cristo en ‘De Viernes‘.

El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona les juntará en directo y en plató para que ajusten todas sus cuentas pendientes y aclarar qué fue lo que pasó tras las cámaras de ‘Supervivientes’ para que la relación entre ellos se corrompiera de la noche a la mañana y de una forma insalvable.

En ‘Vamos a ver’ han cebado ese cara a cara y han emitido un avance de Arantxa del Sol en el que adelanta algunas claves de las burlas y amenazas que supuestamente recibía por parte de Ángel Cristo: «El que más me ha decepcionado por supuesto ha sido Ángel Cristo. Me decía tu programa está en mis manos. Me llamaba Finita. Todo el día provocando, era muy desagradable y me cuesta hasta reproducirlo. Su mujer estaba esperando una señala en el directo para hablar de una relación que tuvo con mi marido hacía 8 meses con todo tipo de detalles. Yo es que no daba crédito a lo que me estaban diciendo. Eso es lo que más daño me hizo, pensar qué se estaba contando fuera. No puedes pensar con claridad y hay un momento en el que ves enemigos por todas partes».

«¿Qué se te pasa por la cabeza cuando llegas y no está Finito de Córdoba esperándote en plató?», le pregunta un redactor de ‘De Viernes’ al final de ese cebo, que se corta con ella derrumbándose al rememorarlo. «Yo me he perdido un capítulo de todo esto para que lleguemos aquí», ha reaccionado Joaquín Prat al ver ese adelanto. «De las declaraciones que hemos escuchado, ella narra lo que le cuentan que dice Ángel. A ver si por fin en algún momento nos enteramos quién cuenta Arantxa determinado tipo de cosas», ha apelado Antonio Rossi. «Es muy sencillo, o se lo dijo Kike Calleja o Blanca Manchón», ha apuntado el presentador respecto a quién fue el que malmetió entre ellos en ‘Supervivientes’.

Y en ese momento, Finito de Córdoba ha vuelto a ser colocado en el disparadero. Lo ha hecho Alexia Rivas con una revelación desconocida hasta ahora. «Hay una cosa que a mi me cuenta el entorno de Arantxa. Y es que Finito tuvo un pequeño accidente mientras ella estaba en ‘Supervivientes’ y estuvo cojo. Lógicamente en la isla no lo sabía nadie y, cuando Ana Herminia fue a Honduras, se lo contó a Ángel Cristo y le dijo ‘mira lo que le ha pasado a Finito que está cojo’. Y Ángel, para provocar a Arantxa, lo utilizó y le dijo ‘oye, por cierto, saludos del cojo'», ha detallado la tertuliana.

«Y Arantxa del Sol, desde ese momento, estaba preocupada pensando en qué le había pasado a su marido. Además, Ángel también le empezó a llamar Finita y como a lanzar cosas del marido subliminalmente. Cosa que me parece muy cruel y sucia», ha desvelado Alexia. Así se explicaría ese estado de parálisis y de autocensura de la actriz y expresentadora.