Alexia Rivas larga la «perrería» que Ángel Cristo hizo a Arantxa del Sol fuera de cámaras

A propósito de que Arantxa del Sol va a sentarse en ‘De Viernes’ esta noche para someterse a un careo con Ángel Cristo, en ‘Vamos a ver’ han rescatado, a modo de cebo, el conflicto entre ambos exconcursantes de ‘Supervivientes’. Y Alexia Rivas ha hecho una revelación gracias a la información que ha recibido por parte del entorno de la mujer de Finito de Córdoba.

La mayor parte de los espectadores se perdieron respecto a qué fue lo que motivó ese distanciamiento entre la actriz y expresentadora y el hijo de Bárbara Rey. Hubo muchas cosas que no se vieron en pantalla; bien porque no se grabaron o bien porque no se quisieron mostrar. En cualquier caso, hay hechos, como el famoso episodio de la lancha, que han de clarificarse.

Y eso es lo que se pretenderá desentrañar en ‘De Viernes’. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, Alexia Rivas ha contado algo que ya avanzó ayer jueves en ‘Vamos a ver’ y en lo que ha abundado este viernes. Se trata de una «perrería» de Ángel Cristo a Arantxa del Sol fuera de cámaras para desestabilizar maliciosamente el concurso de su compañera.

«Hay una cosa que a mi me cuenta el entorno de Arantxa. Y es que Finito tuvo un pequeño accidente mientras ella estaba en ‘Supervivientes’ y estuvo cojo. Lógicamente en la isla no lo sabía nadie y, cuando Ana Herminia fue a Honduras, se lo contó a Ángel Cristo y le dijo ‘mira lo que le ha pasado a Finito que está cojo’. Y Ángel, para provocar a Arantxa, lo utilizó y le dijo ‘oye, por cierto, saludos del cojo'», detalló la tertuliana.

Un suceso inédito que nadie vio ni comentó en ‘Supervivientes’ y que Alexia Rivas ha repetido hoy: «Ayer conté una perrería que Ángel le hizo a Arantxa. Cuando fue Ana Herminia, iba con información del exterior y sabía que Finito había tenido un accidente. Un accidente en el que se queda un poco cojo. Pues Ángel, con mala fe, le dice a Arantxa: ‘oye, saludos del cojo’. Y le responde Arantxa: ‘cómo que del cojo’. Y Ángel le dice ‘tu marido, el cojo'», ha reproducido.

Al parecer, según la periodista, Arantxa del Sol le pidió que le contara a qué se refería y lo que le había pasado a su marido, pero él no lo hizo para sembrarle la duda y hacerle daño. «Cosa que me parece muy cruel y sucia. Eso es hacer daño y eso es tener maldad», ha clamado Alexia, que ha compartido también que «ayer la familia de Arantxa del Sol me dio las gracias por contar esto».