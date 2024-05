Ángel Cristo encara a los jefes de ‘Supervivientes’ por lo que le obligan a hacer: «No hay derecho»

Ángel Cristo no duda en cargar contra ‘Supervivientes‘ cuando le place a pesar de concursar en la actual edición del reality y de estar mordiendo la mano que le da de comer. No son pocas las ocasiones en las que el superviviente se ha enfrentado a la directiva y les ha mostrado su descontento con las dinámicas en las que se ha visto obligado a participar. Una de ellas, la más reciente, se ha vivido tras el tremendo cara a cara que el concursante ha mantenido con Aurah Ruiz en el puente de la concordia.

Cabe recordar que Aurah Ruiz y Ángel Cristo se han visto las caras en una prueba que pretendía acercarles, pero que no hecho más que recrudecer el conflicto. Se trata de una dinámica en la que los dos han tenido que ahondar en los aspectos más sonados de su relación con palabras como «traición». Con tono chulesco, el concursante no ha dudado en mostrar su peor faceta al contestar con desgana y humillaciones a los ataques de su compañera.

De hecho, Ángel Cristo ha roto todos los moldes al lavarse los dientes en plena prueba. Un gesto que entraña una sucia acusación contra Aurah Ruiz y por la que ha tenido que ser reprendido. Por si fuese poco, al término de la prueba, Ángel Cristo ha soltado: «Se acabó, ¿no? ¿Ya hemos terminado? Y ya está porque yo no quiero volver a hacer nada de este tipo«.

Aurah Ruiz decide abandonar el puente ante la actitud de Ángel ❌❌❌



🏝 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/1V9BHRZfAJ — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2024

Un mensaje directísimo a la dirección de ‘Supervivientes’ que se ha repetido minutos después: «No tiene sentido, es que estáis perdiendo el tiempo». De igual manera, Ángel Cristo ha vuelto a cargar contra el reality en el que él mismo participa. «Que esto me cansa, que lo estoy haciendo por vosotros y no hay derecho«, ha sentenciado el superviviente.