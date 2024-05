‘Supervivientes’ maniobra con estas armas para impedir que Arkano abandone in extremis

‘Supervivientes‘ ha estado a punto de vivir el primer abandono de la edición tras 77 días de concurso. En concreto, Arkano ha hecho el amago de dejar los Cayos Cochinos por voluntad propia después de que estallase en pleno directo durante la entrega dominical. A mitad de programa, el concursante se ha mostrado especialmente abatido. Poco después, el rapero ha comunicado su decisión de abandonar el concurso, aunque el reality ha maniobrado para que pueda permanecer, de momento, en el concurso.

«Arkano ha tomado una decisión. Está convencido, está convencidísimo de la decisión que ha tomado», ha comunicado Sandra Barneda. Poco después, la presentadora ha podido hablar con el todavía concursante. «Quiero aprovechar que estoy sereno antes de irme para que mi familia se quede tranquila. No puedo más, esto está siendo un infierno», ha comentado el superviviente dando a entender su decisión.

De igual manera, Arkano ha proseguido dando los motivos de su abandono: «El no poder más, el llegar a ese breakdown, a ese explotar y no poder seguir adelante. Lo siento mucho. Lo último que quiero es perjudicar al programa al que estoy súper agradecido. Estoy súper agradecido porque además me han tranquilizado para que no me sienta en una prisión y que si necesito irme, me podré ir. Lo último que quiero es perjudicar al concurso, pero no puedo más».

En ese momento, Sandra Barneda ha tomado la palabra: «Esto no es para anda una prisión, es el reality más duro que hay en la televisión. A veces se nos olvida y los que estamos en Madrid os vemos como invencibles y en realidad cada día estáis sufriéndolo. Yo te he visto haciendo auténticas proezas, quiero recordar ese Récord Guiness que superaste y me gustaría que compartieras conmigo porque te entiendo mas de lo que crees, ¿qué es lo que ahora mismo está en ese break mental que te ha pasado? ¿Qué está en tu cabeza? ¿Qué te está pasando?».

«Sobre todo que el tiempo no vuelve y tenemos un tiempo limitado en esta vida y quiero aprovechar el tiempo que me queda con los míos, con mi madre, con mi padre con mi novia… Mi tiempo aquí ha finalizado. Es estar en un bucle de ansiedad contigo de que estás perdiendo un tiempo maravilloso que puede estar con tu madre y cuando no puedas te vas a estar lamentando y es estar en un bucle todo el rato y he explotado», ha contestado Arkano visiblemente angustiado.

La decisión final de Arkano sobre su continuidad en ‘Supervivientes’

Acto seguido, Arkano ha confirmado todos los presagios y ha comunicado su decisión de abandonar: «No estoy bien. Quiero ir a terapia, que lo necesito y arreglar muchas cosas. Quiero irme del mejor modo posible, pero quiero irme». A pesar de que todo apuntaba a que abandonaba, Arkano ha aceptado la propuesta que le ha hecho Sandra Barneda: aguantar dos días más para reflexionar.

En concreto, Arkano tendrá hasta el próximo martes cuando, junto a Carlos Sobera, comunicará su decisión final. Una propuesta que el rapero ha aceptado y que, por ende, le hace permanecer en el concurso dos días más. También ha influido el mensaje que Laura Matamoros le ha enviado desde plató.

«Estás haciendo un concursazo. Desde fuera se te ve increíble. Esto es día a día. Acuérdate de todas las conversaciones que hemos tenido, es día a día… ¡Aguanta! Que el tiempo pasa y luego te arrepentirás de haber dicho que te quieres ir. Eres un jodido campeón, eres increíble», le ha transmitido la que fuese su compañera en los cayos.

Además, cabe recordar que el próximo martes Arkano recibirá la visita de su madre. Una noticia que se ha dado a conocer durante la emisión dominical del espacio y que supondrá un auténtico impulso en el concurso del joven.