Todos los estrenos que llegan del 1 al 31 de mayo a Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

El mes de mayo comienza por fin, y las plataformas de streaming lo saben. Porque nos traen una serie de estrenos potentes para todo tipo de público. Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, o MAX aprovechan el mes previo al verano para ponernos los dientes largos con lo que se viene. Y estos treinta y un días vamos a poder disfrutar desde lo nuevo de Star Wars hasta una nueva peluca de Nicole Kidman. Pero también habrá hueco para producciones españolas, como por ejemplo, 'La canción', que nos cuenta los secretos tras la victoria de Massiel en Eurovisión.

También tendremos la versión italiana de 'Machos alfa', la irreverente comedia de Netflix firmada los hermanos Caballero, que llega antes del remake francés. Aunque para los más raros, tenemos el documental 'Octopus!', con Phoebe Waller-Bridge narrando la historia más surrealista que vas a encontrar este mes de mayo. Aunque también podremos ver la nueva serie de Manolo Caro, 'Serpientes y escaleras', en Netflix, con Cecilia Suárez de protagonista.

Pero sobre todo la nueva ficción de José Coronado, 'Legado', que ya ha anunciado Netflix y promete ser el nuevo éxito de la plataforma. Al igual que 'Sirenas', lo nuevo de Julianne Moore, que vuelve al terreno televisivo después de su fracaso para Apple con 'La historia de Lisey'.

Star Wars: Tales of the underworld

Sinopsis: Tales of the Underworld es un viaje de seis episodios que sigue a dos famosos cazarrecompensas: la ex asesina del lado oscuro Asajj Ventress, que recibe una nueva oportunidad en la vida y debe huir con un nuevo e inesperado aliado, y el forajido Cad Bane, que se enfrenta a su pasado cuando se enfrenta a un viejo amigo, ahora alguacil al otro lado de la ley.

Dave Filoni vuelve a ponerse a los mandos de un nuevo producto de Star Wars, y llega encima el 4 de mayo, el Día Internacional de la saga (May The 4th Be With You). En este caso, vuelve a ser una serie de animación, dividida en varios cortometrajes, con dos personajes famosos por su participación en 'Clone Wars' o 'La Remesa Mala'. La serie pretende mostrarnos los bajos fondos de la galaxia, y podría entroncar con una propuesta que quiso hacer George Lucas en su día, que casualmente se llamaba también 'Underworld'. Situado después de 'La venganza de los Sith', nos encontraremos a los Inquisidores buscando a cualquier ser sensible a la Fuerza para matarle... y seguramente se crucen en el camino de la maestra Sith Asajj Ventress, que parece que ha cambiado de bando...

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 4 de mayo

La canción

Sinopsis: 1968. Esteban Guerra, un joven ejecutivo de RTVE, descubre que desde muy arriba ha llegado una orden clara: España tiene que ganar el festival de Eurovisión. Sin experiencia musical, pero ansioso por ascender, Esteban toma las riendas del proyecto y convence de unirse a la aventura al peculiar Artur Kaps, responsable detrás de los grandes espectáculos televisivos de la época. Juntos emprenden la "Operación Eurovisión", un plan para encontrar la canción y el intérprete ideales que proyecten en Europa la imagen de un país moderno y abierto, tal como desea el gobierno.

Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, los guionistas responsables de ‘Rapa’ y ‘Hierro’, y dirigida por el nominado al Goya Alejandro Marín ('Te estoy amando locamente'), 'La canción' nos relata nuestra victoria en Eurovisión. Sí, la de Massiel, a la que interpreta Carolina Yuste. Protagonizada también por Patrick Criado ('Noches de Tefía'), Alex Brendemühl ('Reina roja') y Marcel Borràs ('Galgos'), es la primera serie de nuestro país que se centra en el popularmente conocido como Festival de la Canción.

Movistar Plus+ la define como una serie que refleja un contexto histórico bisagra de puro cambio, ansias de libertad democrática y mucha agitación política y social. Todo retratado bajo el prisma de una odisea musical jamás narrada en tono de ficción. Rodada principalmente en Madrid, también tiene localizaciones internacionales en Londres o París.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 8 de mayo

Octopus!

Sinopsis: Sigue el ciclo vital del pulpo gigante del Pacífico y presenta a varias personas relacionadas con estas criaturas.

Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la magnífica 'Fleabag', tiene un nuevo proyecto entre manos. Y sí, es el más surrealista que vais a ver este mes de mayo. Porque se trata de un documental sobre un pulpo, sobre su vida, y cómo mucha gente alrededor del mundo está obsesionada con estos invertebrados. Es una historia sobre ser asesinado por tu amante, perderte en México, encontrar un unicornio, una costurera competitiva, Tracy Morgan y explorar nuestra conexión con un posible extraterrestre. Con todas esas palabras define Prime Video a 'Octopus!', un documental que hay que ver para creer.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 8 de mayo

Malos pensamientos

Sinopsis: Presenta una serie de viñetas en las que las historias se desarrollan de una manera hilarantemente inquietante.

Tom Segura es un comediante y guionista estadounidense con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales. Sí, aquí no lo conocemos, pero quizá lo hagamos con su nueva serie, 'Malos pensamientos', que estrena este mayo en Netflix. Una nueva serie de comedia negra, con toque surrealistas, que han definido como una mezcla entre 'Black Mirror' y 'The Twilight Zone'. El propio Segura ejerce como narrador, y también como protagonista de varias historias que se mueven entre la comedia más absurda y los momentos más perturbadores.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 13 de mayo

Serpientes y escaleras

Sinopsis: La maestra de un colegio de renombre se ve envuelta en una disputa entre dos alumnos. Lo que parece un incidente más cambiará la vida entera de la protagonista en una historia sobre la ambición, el poder y la gloria.

Manolo Caro regresa a Netflix. El creador de 'La casa de las flores' vuelve para darnos una de esas propuestas tan suyas que, o bien funcionan perfectamente, o no acaban de encontrar su ritmo real. Definida como una "comedia oscura, sexy e incorrecta", tenemos como protagonista a Cecilia Suárez como una profesora que no quiere conformarse con nada. Junto a ella, Juan Pablo Medina, Martiño Rivas, Marimar Vega, Benny Emmanuel, Loreto Peralta, Michelle Rodriguez y Luis Felipe Tovar. Moviéndose como siempre entre la comedia y el drama, es el primero proyecto del director mexicano en Guadalajara, "retratando la ciudad, retratando el día a día de la sociedad y dónde se mueve. Hicimos un retrato muy auténtico y moderno. La ciudad se presta muchísimo, está más verde que nunca", explicó para PubliMetro.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 14 de mayo

Los secretos que ocultamos

Sinopsis: Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel.

'Reservatet', en su idioma original, es un thriller danés ambientado en un lujoso barrio de Dinamarca. La trama gira en torno a la desaparición de una 'au pair' filipina, lo que lleva a una vecina, Cecilie, a investigar y descubrir secretos oscuros que amenazan su mundo aparentemente perfecto. "Plantear una historia criminal en este entorno privilegiado permite explorar cómo la aparente intimidad puede ocultar verdades perturbadoras. ¿Qué ocurre cuando la crianza de los hijos se delega a au pairs extranjeras?", se pregunta su creador, Ingeborg Topsøe, en Mundiario.



Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 15 de mayo

Legado

Sinopsis: Federico Seligman se retira de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que le tiene dos años al margen. A su vuelta descubrirá que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Federico hará todo lo inimaginable para que sus hijos no destrocen su legado.

En la nueva serie de Netflix creada por Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral, Jose Coronado se mete en la piel de Federico Seligman, un magnate de la comunicación y los negocios y padre de cuatro hijos. Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera dan vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara respectivamente, los hijos de Federico, y herederos del imperio mediático al que ha dedicado toda su vida. Una nueva serie familiar repleta de tensiones, que puede recordarnos a la estupenda 'Galgos' de Movistar Plus+. O incluso a la americana 'Succession'. Ocho episodios que han dirigido Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda, y que prometen convertirse en el nuevo éxito de Netflix, porque Jose Coronado parece tener esa fórmula más que estudiada...

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 16 de mayo

Matabot

Sinopsis: En un futuro tecnológico, un robot de seguridad rebelde consigue en secreto voluntad propia. Para no llamar la atención, se une a regañadientes a una nueva misión. Debe proteger a unos científicos en un planeta peligroso... aunque solo quiere ver culebrones.

La nueva ficción de Apple es una serie basada en la saga de Martha Wells de novelas superventas ganadoras de premios Hugo y Nebula. Un thriller de ciencia ficción con toques de comedia sobre un androide de seguridad horrorizado por las emociones humanas pero atraído por sus clientes más vulnerables. Sí, parece un capítulo de 'Black Mirror', pero aquí hablamos de palabras mayores. No solo por el diseño visual, ya que se trata de Apple y siempre cuida ese aspecto hasta el más mínimo detalle. Sino por su protagonista, Alexander Skarsgård, y sus creadores, Paul y Chris Weitz, responsables de 'American Pie' o la serie de Gael Garcia Bernal, 'Mozart in the jungle'.

Plataforma: AppleTV+

Fecha de estreno: 16 de mayo

Las Berrocal

Sinopsis: 'Las Berrocal' son mucho más que glamour, éxito y elegancia. Forman un clan de cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras y una manera muy particular de mirar la vida. En un mundo complejo, ellas han creado un universo propio en el que se cuidan y se apoyan mutuamente, a pesar de las diferencias generacionales. Ahora, abren las puertas de su mundo, lleno de luces y de sombras, para darse a conocer y ayudarnos a comprender cómo han llegado a convertirse en lo que son.

No, no estamos hablando de Yola Berrocal y su hermana, sino sobre Vicky Martín Berrocal. La diseñadora se embarca en una especie de reality al más puro estilo 'Las Kardashian', con su hermana Rocío, su madre, Victoria, y su hija, Alba Díaz Martín. “Es un viaje íntimo y emotivo que celebra la fuerza, el amor y la inspiración de las mujeres que han marcado mi vida: mi madre, mi hermana y mi hija. 'Las Berrocal' es mi confesión íntima, un testimonio del profundo impacto que el amor y la fuerza de mi madre, mi hermana y mi hija han tenido en mí”. Así define el reality la propia diseñadora.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 20 de mayo

Machos de verdad

Sinopsis: Mattia, Massimo, Riccardo y Luigi, cuatro amigos de toda la vida, luchan por mantenerse a flote en el desconcertante mundo de las mujeres empoderadas de la Roma actual.

'Machos alfa' es, sin duda, uno de los grandes éxitos de Netflix España de los últimos años. Una comedia costumbrista con la firma de los hermanos Caballero, y de la que ahora nos llega su remake italiano. Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari y Pietro Sermonti son sus nuevos protagonistas, y buscan darle un giro a lo que ya conocimos en España en sus tres temporadas. Las primeras críticas de la serie no se han hecho esperar, y los medios italianos la encumbran como una comedia fresca e irreverente. Y eso que aún nos queda el remake francés. Nuestros machirulos favoritos están a punto de conquistar el mundo...

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 21 de mayo

Sirens

Sinopsis: Devon sospecha que su hermana Simone tiene una relación muy extraña con su nueva jefa, la enigmática socialité Michaela Kell. La lujosa vida de Michaela es como una droga para Simone. Devon decide que es hora de intervenir, pero no sabe que Michaela es una oponente a la que temer.

Julianne Moore y Meghann Fahy ('The White Lotus') unen fuerzas en este nuevo thriller de Netflix. Creada por Molly Smith Metzler, tendrá solo cinco episodios. Pero, por supuesto, a Julianne Moore le basta y le sobra para hacer de las suyas. Dos hermanas que se llevaran a palos en una lujosa mansión, en la que saldrán a relucir viejas heridas y tensiones actuales que pueden hacer explotar todo. Un thriller psicológico que destaca sobre todo por ser una serie de mujeres hecha por mujeres, algo que por suerte es cada vez más habitual. Pero también es un estudio de clases y de poder en el mundo de la alta sociedad.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 22 de mayo

La mejor hermana

Sinopsis: Chloe navega por la vida con su esposo Adam y su hijo Ethan mientras su hermana Nicky lucha contra la adicción. El asesinato de Adam revela secretos familiares ocultos desde hace mucho tiempo, sacudiendo su mundo.

La serie protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks es uno de los estrenos más esperados de Amazon Prime Video. Basada en la novela de la autora Alafair Burke, también nos lleva al complicado mundo de dos hermanas que separaron sus vidas y acaban reencontrándose muchos años después. Los ocho episodios de esta serie limitada están dirigidos por Craig Gillespie, director de 'Yo, Tonya', 'Cruella' o la inminente película de Supergirl.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 29 de mayo

Más estrenos mensuales: