Crítica ‘Nacho’: Un electrizante biopic de Nacho Vidal con un Martiño Rivas que arrasa por completo

Atresplayer Premium estrena este 5 de marzo la esperadísima serie sobre la vida de Nacho Vidal, la superestrella del cine porno.

Vivimos en la época de los biopics. Ha tardado en consolidarse en España, pero lo está consiguiendo. Solo hay que echar un vistazo a las series producidas en nuestro país para darnos cuenta. Quizá la que empezó con ello fue la magnífica ‘Veneno‘, creación de Los Javis para ATRESplayer Premium. Pero no ha sido la única. Porque este año hemos tenido ‘Cristo y Rey‘, ahora nos llega la serie de ‘Nacho’ y, en SkyShowtime estamos disfrutando de ‘Bosé‘. Nuestra historia está repleta de personajes muy interesantes y poco explotados. ¿Por qué no hacer una serie no solo sobre su vida, sino también sobre una parte de nuestro pasado reciente?

Y eso es precisamente ‘Nacho’, no solo un espídico retrato sobre la figura de Nacho Vidal, superestrella del cine porno en los 90, sino también sobre una época de cambios en nuestro país, ya que la acción se desarrolla a comienzos de la década de los 90, concretamente a partir de 1993. Hasta podemos ver momentos de la famosa Ruta del Bakalao, que tan bien mostró la serie de ‘La Ruta‘, también de ATRESplayer Premium.

La serie ‘Nacho’ narra los inicios del actor Nacho Vidal en la industria del porno. Demostrando que su talento va mucho más allá de sus más que famosos 25 centímetros, Nacho Vidal cambió las reglas del juego en los años 90 cuando se convirtió en una superestrella internacional. Ahí comienza su historia, cuando descubre que había nacido con un don que podía utilizar para valerse por sí mismo.

Un montaje moderno y desatado

Nacho Vidal ha sido nuestro actor porno más importante. No solo en España sino en todo el mundo. Sobre todo debido a sus famosos 25 centímetros. Y esa es una de las bases del primer episodio de la serie de ‘Nacho’. Ojo a la escena final, donde se ven en todo su esplendor. Aunque no nos equivoquemos. Lo que se ve es una prótesis basada en el miembro del propio Nacho Vidal. Pero esa escena final no es un oasis dentro de una serie casta y pura, sino todo lo contrario.

‘Nacho’ es una ficción que no se deja nada en el tintero. Siguiendo la estela de series como ‘Euphoria’, atrás quedaron esos planos en los que dos personajes se acuestan y están tapados por una sábana. En ‘Nacho’ se ve ‘casi’ todo. Había una broma recurrente en el set de rodaje entre los operarios, que aseguraban que veían más el culo de Martiño Rivas que a sus madres. Y debe de ser verdad, porque el actor aparece desnudo en la mitad de las escenas que protagoniza.

Pero es normal. Está interpretando a una superestrella del porno. El biopic no puede andarse con sutilezas. Y lo deja claro desde el principio. ‘Nacho’ es una serie adrenalítica, que no te deja un momento de respiro gracias tanto a su montaje como a su música. En eso nos recuerda un poco a la reciente ‘La Ruta’, también de ATRESplayer Premium. Y todo ello acompañado de una voz en off de Martiño que pone la guinda al pastel.

Martiño Rivas arrasa por completo

Y es que el actor gallego es el alma y el corazón de la serie. En los capítulos siguientes nos encontramos más presencia de Andrés Velencoso (que sorprende para bien) o Edu Soto. Pero nadie consigue hacerle sombra a Rivas, que se atreve con todo y lo da todo al interpretar a Nacho Vidal. De hecho, el propio Nacho ha dicho en repetidas ocasiones que no había otra mejor elección.

“Conocí a Martiño en una entrevista, llamé a la productora y dije que quería que fuera él. Había varias opciones para el protagonista, pero Martiño fue el único que tuvo los huevos de hacerlo”.

Y es que ese deje canalla, esa voz tan característica, esa pose chulesca… Martiño lo calca todo a la perfección. Pese a que el parecido físico brilla por su ausencia, al cabo de unos minutos se te ha olvidado, y crees que realmente Nacho Vidal era tal y como muestra la serie de ‘Nacho’.

Un equipo de altura

Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos han sido los encargados de llevar la serie a buen puerto. ¿Y de qué nos suenan sus nombres? No solo fueron los creadores de ‘Las chicas del cable’, sino de la reciente ‘Un asunto privado’ en Amazon Prime Video, o de ‘Now and then‘, en AppleTV Plus. Y, entre los directores, figuran nombres como David Pinillos, realizador en series como la propia ‘Las chicas del cable’ o ‘Gran Hotel’, Beatriz Sanchís (‘Todos están muertos’) y, ojo, Eduardo Casanova, aunque todavía no se han desvelado los episodios que dirigirá.

‘Nacho’ es una serie con personalidad propia, y que puede espantar a aquellos que esperen un biopic sencillo al uso. La serie no escatima en escenas de desnudos, pero curiosamente siempre las lleva al plano de la comedia. Nunca trata de hacer porno con ellas. Y en el centro está el personaje de Nacho Vidal, que no es un santo, pero tampoco un demonio. No tiene que caernos bien, ni tenemos que estar de acuerdo con todas las decisiones que toma. Aun así, nos dejamos llevar de su mano y, si entras en el viaje, lo vas a disfrutar.

En definitiva, la serie es un paso adelante en las series con la firma de ATRESplayer porque se atreve a todo. También es cierto que no es un producto para la televisión en abierto en prime time. La plataforma de Atresmedia es un lugar perfecto para él, y si funciona, quién sabe cuántas temporadas podrían salir. Ya lo avisó Nacho Vidal: «hay vida para rato».