Disney+ tiene la comedia que es una excepción en la TV actual y acaba de lanzar su quinta temporada

Hoy en día, es muy difícil dar con una serie que tenga nuevas temporadas año tras año. Atrás han quedado esas ficciones de tandas de 20 episodios, y que no faltaban nunca a su cita en septiembre. Ahora hay mucha más cantidad, por supuesto, y los presupuestos muchas veces son altísimos. Así que se ha convertido en toda una odisea tener esa cita anual con nuestras ficciones favoritas. Salvo honrosas excepciones, y una de ellas es 'Solo asesinatos en el edificio', que acaba de estrenar su temporada número 5 este 9 de septiembre.

Disney Plus ha optado por estrenar de golpe sus tres primeros capítulos, y de nuevo eligiendo el final del verano para que nos reencontremos con los vecinos del Armonía. Una temporada por año desde su estreno en 2021 y, a cada año que pasa, más famosos se suman al reparto. Porque en 'Solo asesinatos en el edificio' se trata de pasarlo bien. No solo los espectadores sino los propios intérpretes. Ver a Meryl Streep en las temporadas 3 y 4 disfrutando como una niña pequeña no tiene precio. Y además encontró a su nueva pareja en Martin Short, uno de los protagonistas.

Es una serie que funciona. Ya hemos dejado atrás el surrealismo de que, en el Arconia, haya tantos asesinatos. Y siempre con nuestro trío protagonista en el medio del follón. Porque los guiones son tan ágiles, el reparto está tan perfecto y la historia suele ser tan enrevesadamente absurda, que todo nos da igual. Esta quinta temporada comienza donde terminó la anterior: con la muerte del portero Lester Coluca. Un personaje que ha estado en la serie desde el principio. Un secundario que fue ganando peso con el paso de las temporadas... y que acababa muerto en el interior de la fuente del edificio, tras la boda del Martin Short y Meryl Streep.

Y, aunque la policía defiende que ha sido un accidente, nuestros tres protagonistas, Charles Haden-Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora no creen para nada que haya sido accidental. Así que empezarán sus investigaciones desde casi el minuto uno del primer episodio. No todas las temporadas han sido igual de consistentes. La tercera supuso un enorme bajón en cuanto a calidad, pero sobre todo por la separación de ellos tres, que pasaban muy poco tiempo juntos. Y si algo funciona en 'Solo asesinatos en el edificio', es la dinámica entre los tres intérpretes principales. La cuarta temporada recuperó esa seña de identidad, aunque se perdía demasiado entre los cameos famosos. Esta quinta parece haber recuperado el ritmo del comienzo de la serie.

¿Cuál es la razón? No solo que ellos pasen más tiempo juntos, sino que regresamos al Arconia, a un asesinato en el edificio. Y es más, de uno de sus residentes principales: el portero. Así que podemos ver paralelismos con la primera temporada, convirtiendo a estos episodios en algo con más ritmo, más ameno, y mucho más cercano a lo que nos enamoró de la serie. Obviamente, Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short siguen estando increíbles en sus personajes. Les queremos como si fueran nuestra familia, y seguimos pensando que es injusto que, a día de hoy, ninguno haya ganado un Globo de Oro o un Emmy por sus interpretaciones, pese a ser los eternos nominados.

El choque de edades entre ambos da siempre pie a muchos momentos hilarantes, pero también emotivos, que esperemos que se exploren más en esta temporada. Porque si hay un pequeño "pero", es que siempre rompen esos momentos tiernos entre los tres con algún chiste inoportuno. Y necesitamos ver una cercanía más emocional entre ellos, porque admitámoslo: han pasado de todo juntos. La música, compuesta por Siddhartha Khosla, también aporta su granito de arena. Nos hace sentir seguros, felices, y volver a casa. Y, en esta temporada, la historia parece mucho más sencilla, sin grandes alardes. Porque nunca los ha necesitado 'Solo asesinatos en el edificio'.

El trío protagonista, metiéndose en líos una vez más.

Obviamente, vuelve a haber cameos de famosos. Y tenemos por ahí a Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Dianne Wiest, Beanie Feldstein... Todos aportan al conjunto y no distraen, sino que suman. Y, como en el resto de temporadas, hay capítulos especiales que se salen un poco del canon establecido. En esta temporada, por ejemplo, podemos destacar el segundo capítulo, donde conocemos el pasado del portero Lester, con apariciones especiales, por supuesto. Así que esta quinta temporada promete volver a los orígenes, y convertirse en una de las mejores de la serie.

Eso sí, esperemos que dure mucho la ficción de Disney Plus, porque cuando termine, Steve Martin avisó que planea retirarse de la actuación. En este temporada vuelve a dar muestras de sus dotes para la comedia física, y cómo muchas de sus expresiones ya nos hacen reír, sin siquiera decir una palabra. Y si teníais alguna duda, la química entre ellos sigue funcionando a las mil maravillas. "Selena es magnífica", confesó Steve Martin a Vanity Fair.

"El secreto de nuestra química es que nosotros estábamos tratando de descifrarla mientras rodábamos. No la conocíamos, así que todas esas miradas que ves como diciendo '¿Quién será esa persona?' son de verdad. Nos hicimos amigos fuera y dentro de la pantalla al mismo tiempo. Así fue como construimos eso: desde cero".

De qué va 'Solo asesinatos en el edificio'

Charles, Oliver y Mabel, convencidos de que la muerte de su portero Lester no ha podido ser un accidente, iniciarán una investigación que los conducirá a los rincones más oscuros de Nueva York. Ahí el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y misteriosos residentes del Arconia.