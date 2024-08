Por qué ‘Solo asesinatos en el edificio 4’ es la comedia más brillante de la televisión y dónde verla

Hay pocas series que, cuando las vemos, nos abstraen por completo del mundo y nos hacen sentir seguros. Curioso que una de ellas lleve la palabra ‘asesinatos’ en su título. Pero es que ‘Solo asesinatos en el edificio‘ es claramente una serie comfort place. Quizá sean sus guiones, o puede que su banda sonora, o es probable que la culpa sea de ver a sus protagonistas pasándoselo en grande. Porque realmente están ahí no solo para disfrutar, sino para hacernos disfrutar a nosotros. A la audiencia. Esta cuarta temporada de la serie creada por Steve Martin para Disney Plus llega este 27 de agosto, y estrenará capítulos de manera semanal.

Esta nueva tanda de episodios llega un año después de la anterior temporada, y tres años después del estreno de la serie. Desde el momento en el que llegó a la plataforma de streaming, ‘Solo asesinatos en el edificio’ se convirtió en una de las producciones favoritas del público. Sobre todo gracias a ese trío de protagonistas tan carismático y que funciona tan bien. Estamos hablando de Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. Tres intérpretes que parece que se conocen de toda la vida, y que empastan a la perfección, incluso en una cuarta temporada que sigue manteniendo el nivel hasta límites insospechados. Porque, aunque parezca que la serie ha llegado a su techo… está lejos de hacerlo.

Al final, una vez que has aceptado el surrealismo de sus situaciones, cualquier cosa puede valer en ‘Solo asesinatos en el edificio’. Una vez solucionado el asesinato de Tim Kono y todo lo que eso desencadenó en las dos primeras temporadas, parecía que la serie no podría seguir caminando, que ya había encontrado su final, que ya habría llegado a la cumbre. Pero un giro al final de la segunda temporada nos dio la siguiente, que funcionó a la perfección, llevándonos de lleno al mundo del teatro, y trayéndonos a uno de los mejores personajes de la producción: Loretta, interpretada por Meryl Streep. A la que, por cierto, volvemos a ver en los nuevos episodios. Aunque no con tanta presencia en la historia cono antes. Y tampoco hace falta, para ser sinceros.

La nueva temporada empieza llevándonos a Hollywood. El trío protagonista va a ver cómo su podcast tiene opciones de convertirse en una película. Pero también descubre que Sazz ha muerto, asesinada en el apartamento de Charles. Por lo que… ¿y si realmente él era el objetivo? ¿Quién podría querer asesinarle? Eso tendrán que descubrir a lo largo de una temporada que irá añadiendo sospechosos continuamente, y ramificando la trama principal de formas que ni siquiera podemos esperar. Ese es uno de los valores seguros de la serie, y lleva reproduciéndolo durante años.

https://www.youtube.com/watch?v=fcX5sxLI7ks

Y, aunque podríamos pensar que toda la trama se va a situar en Los Ángeles, es simplemente un plus para situar toda la historia. Porque volvemos al Arconia, pero esta vez pasamos a la zona Oeste, donde conoceremos nuevos personajes, intrigantes, y que tendrán mucho que decir en el resto de la temporada. Pero si hay una incorporación ganadora, es ese trío de actores que, dentro de la serie, interpretarán a los protagonistas en la película que se está preparando de su podcast. Es decir, Eugene Levi, Zach Galifianakis y, sobre todo, Eva Longoria. Una Eva Longoria que parece pasárselo en grande, y que tiene de lejos los mejores diálogos. Su conexión con Selena Gomez es magnífica. Por favor, necesitamos una serie de ambas haciendo de investigadoras: Mabel (con acento en la e) y Mabel.

‘Solo asesinatos en el edificio’ se va homenajeando a sí misma según avanzan los episodios, con cameos inesperados. Pero sigue manteniendo el corazón y el alma en su sitio. Es enternecedor ver a Charles recordar a su doble de acción Sazz. Su relación es preciosa y, aunque no se explota todo lo que esperábamos, es uno de los puntos fuertes de la temporada. Con todos los saltos al vacío que da el argumento, bien podríamos tener episodios infinitos. Porque aquí se trata de pasárselo bien, no de buscar un guion perfecto, o una trama de misterio revolucionaria. Queremos ser parte del equipo, queremos vivir en el Arconia, y queremos unos amigos como Charles, Oliver y Mabel. Pero ojo, no por eso se dejan temas mucho más profundos como la pérdida, el envejecimiento o la familia encontrada. Todos ellos tratados siempre desde el cariño absoluto.

Los protagonistas… y sus dobles.

Hemos de añadir que la banda sonora sigue siendo el alma de la serie. Compuesta por Siddhartha Khosla, sabe qué teclas tocar para que nos emocione. Ya desde su brillante cabecera hasta los temas más emotivos que suelen aparecer a final de cada episodio. Ese uso de cuerdas nos retrotrae a los thrillers de Hitchcock, y sigue funcionando igual que la primera temporada. Al igual que la voz en off de personajes secundarios, que dan más profundidad a la trama. Y, aunque realmente es una serie que se podría disfrutar mucho más en otoño, ya se ha convertido en un sinónimo del final del verano… y el comienzo de la spooky season. Así que todos contentos, ¿verdad?

En definitiva, ‘Solo asesinatos en el edificio’ sigue fiel a su esencia una vez más, y consigue divertirnos como ninguna otra serie. La prueba está en que cualquier actor o actriz actual quiere trabajar en la ficción de Disney Plus. Lástima que, en los tres años que lleva en antena, haya tenido que competir en los grandes premios con ‘Ted Lasso‘ o la supuesta comedia de ‘The Bear‘. ¿Será por fin esta temporada 4 la que le dé sus más que merecidos galardones?