'Invisible', la nueva serie española de Disney+ basada en un exitoso bestseller que te impactará

Lo decimos mucho, pero no por ello es menos cierto. La ficción en nuestro país goza de una muy buena salud. Las plataformas de streaming cada vez apuestan más por contenido de calidad hecho en España, y aunque ha tardado, Disney Plus poco a poco va llenado su catálogo de series españolas. Es el caso de 'Invisible', que acaba de llegar a la plataforma con seis episodios basados en la novela bestseller de Eloy Moreno. Un exitoso libro que celebró hace poco su 50ª edición, dando muestras de lo relevante e importante que se ha vuelto esta historia, ya que está como lectura recomendada en muchos institutos del país.

'Invisible' realmente no va sobre el bullying, sino sobre las consecuencias que tiene este en una persona frágil y dependiente como es un niño. Es una lacra que sigue demasiado presente en nuestra sociedad. Es verdad que es algo que siempre ha estado pero en los últimos años se ha roto el tabú, hemos empezado a llamar las cosas por su nombre, y eso siempre ayuda a reconocer el problema y a tratar de atajarlo. Y la serie de Disney Plus lo muestra de una forma cruda y visceral, por lo que es recomendable que, si va a verla un menor, que lo haga acompañado.

Quizá por eso, desde el equipo creativo se decidiera mezclar realismo con fantasía. Porque, al igual que hace el protagonista, el Capi (con una interpretación portentosa de Eric Seijo), la única forma de lidiar a veces con este tipo de situaciones es recurrir a mundos y realidades que nos hagan sentir más seguros. En este caso, el protagonista está convencido de tener un poder: ser invisible. Y también hay un dragón imponente que sobrevuela toda la parte fantástica de la serie (realizado de una forma magistral por el equipo ganador del Goya 'El Ranchito').

"A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía. Y, en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer", explica en un momento el protagonista. Una reflexión dura sobre cómo lidia con algo como el acoso escolar un preadolescente que no entiende por qué es el centro de todas las burlas. 'Invisible' juega continuamente con el misterio. No revela sus cartas hasta casi el final, cuando conocemos por fin el alcance del bullying sufrido, y del accidente que lo precipita todo.

Un crudo relato sobre las consecuencias del bullying en la adolescencia

Eric Seijo y Aura Garrido, alumno y profesora en 'Invisible'. / DISNEY PLUS

El guion de Virginia Yagüe, Jota Linares, Celia de Molina y Gonzalo Bendala es inteligente y adapta bien una novela complicada de llevar al terreno audiovisual. Pero sí que es verdad que su aspecto fantástico, no tan presente en la historia original, es lo que más chirría en el resultado final. Hay momentos en los que da la impresión de que han buscado hacer una historia más de aventuras que de reflexión social, sobre todo para llegar a un público más amplio. Y no acaba de cuadrar bien del todo. De hecho, puede que la serie fuera más redonda sin esos elementos.

Pero el mensaje es tan potente que dejamos ese aspecto en un segundo plano. Por momentos recuerda al anime 'A silent voice', dejando claras esas consecuencias 'invisibles' de lo que supone el bullying. Esa complicidad del resto de alumnos, esas acciones bienintencionadas de los profesores que no acaban de funcionar... Todo suma en un mundo en el que es más fácil reírse del de enfrente que de uno mismo. Y los niños son como esponjas. Lo absorben todo. Además de que les gusta ser parte de algo. Si el líder o el más carismático de la clase, se ríe de otro chico, ¿cómo no vas a seguirle las gracias?

Todos estas reflexiones se plantean en 'Invisible'. Ya hemos hablado de Eric Seijo, pero también tenemos a unas brutales Aura Garrido (que estará en 'Santuario' en Atresplayer) y Marián Álvarez (que acaba de estrenar '1992' en Netflix) como profesora y madre del protagonista. Y si hay otra interpretación que destacar, es la de Diego Montejo, el compañero acosador, un personaje de lo más complejo y poco agradecido. Pero el joven intérprete lo solventa con una maestría envidiable. A destacar el doblaje de David Verdaguer, que da voz al dragón, y que aporta un punto extra a toda la serie. Al igual que una banda sonora perfecta de Fernando Velázquez, que ayuda a la ambientación de la historia y, sobre todo, a envolvernos dentro de la psique del protagonista.

'Invisible' es una serie necesaria. No es perfecta ni mucho menos, y sufre de algunos altibajos en su ritmo, sobre todo en los primeros episodios. Pero entrega tanto corazón que sus errores pasan más desapercibidos. Sí que podría haber funcionado mejor como una miniserie más corta, o incluso como película. Pero aún así, es una de las mejores ficciones españolas de la plataforma.

Así es 'Invisible' en Disney+

'Invisible' cuenta la historia de un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Mientras se recupera en casa de sus heridas, revelará a su psicólogo que tiene el poder de la invisibilidad y que, un día, voló con un dragón. A través de la visión cargada de fantasía de este niño, la serie narra una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros: la de un chico que, sin razón aparente, un día empieza a sufrir bullying en el instituto.

A medida que empieza a quedarse solo, no puede creer que ni siquiera sus mejores amigos hagan nada para ayudarle. La única explicación posible que encuentra es que esto es así porque nadie le ve. Como ocurre en las historias de superhéroes, ha conseguido hacerse invisible. Sin embargo, hay alguien que si quiere ayudarle: una misteriosa profesora, recién llegada al instituto, y que tratará por todos los medios hacer visible lo invisible.