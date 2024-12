Aura Garrido y Lucía Guerrero protagonizan 'Santuario': "La Inteligencia Artificial puede ser un peligro real"

'Santuario' es la nueva serie de Atresplayer, que se estrena este domingo 22 de diciembre, y que mezcla el thriller, el suspense y el drama. La trama de esta apuesta distópica se sitúa en un entorno único y con una trama que promete enganchar al espectador. El nombre de la ficción da lugar a lo que sucede con un grupo de personajes que se ven involucrados en situaciones límite en un pequeño y aislado enclave futurista con muchos secretos.Dirigida por Manuel Bartual, Carmen Pacheco, Zoe Berriatúa y Rodrigo Ruiz Gallardón, la ficción está producida por Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia. Cabe señalar que esta ficción se basa en el exitoso podcast homónimo creado por los propios directores de la serie, Manuel Bartual y Carmen Pachecho.

El punto de partida de la historia es la llegada al Santuario de Pilar, una joven que está embarazada, después de un grave desastre climático. A medida que explora el lugar, se da cuenta de que el santuario no es solo un espacio de paz espiritual en el que poder dar a luz evitando la muerte, sino un lugar lleno de tensiones y oscuros misterios. De este modo, la serie juega con varias temáticas que están de actualidad, como la crisis climática que asola al planeta, la inteligencia artificial o la mujer, en su propio ser. De todo ello hemos hablado en exclusiva con las actrices protagonistas de la historia, Lucía Guerrero y Aura Garrido. ¿Por qué no se hace tanta ciencia ficción en España? ¿Cuál ha sido su gran temor rodando esta historia?

Lucía Guerrero, Aura Garrido, contadnos qué es 'Santuario', un proyecto muy novedoso de ciencia ficción en España

AURA - Sí, creo que es muy especial, que es algo que se hace muy poco, la ciencia ficción en este país y que, dentro de la que se hace, creo que esta serie es muy especial por los temas que toca, por cómo se ha rodado, por el punto de vista, los personajes… Creo que es muy interesante y que plantea debates muy fuertes y con mucha actualidad.

¿Por qué creéis que no se hace tanta ciencia ficción en España?

LUCÍA - Bueno, porque hay cosas que asustan, que vemos más cerca de lo que nos pongamos. Yo, personalmente, después de rodar la serie, de repente ha habido cosas que digo: "Oye, quizá está mucho más cerca de lo que pensamos".

AURA - Me parece que es súper importante, que es verdad que es difícil. Y luego, porque la ciencia ficción técnica y económicamente es muy compleja.

¿Quiénes son vuestros personajes?

LUCÍA - Pilar llega al santuario, a este sitio protegido en un mundo en el que ha habido tal crisis climática que ya no es ni seguro que las mujeres puedan tener hijos. El mundo está devastado y llega a este santuario donde Valle (Aura Garrido) la recibe, que es la psicóloga del centro, para pasar un embarazo seguro, lejos de la contaminación y asegurarse de que su bebé nazca sano, pero al poco tiempo empieza a tener sensaciones muy extrañas, a encontrarse inestable y a poner en duda el santuario, a las personas que hay detrás y a cuestionarse si realmente es el sitio donde estar protegida.

AURA - Mi personaje Valle es una científica que trabaja en el santuario, que viene de una decepción enorme con todo, con su trabajo, con la sociedad, con la vida y las personas, y de mucha soledad. Y de repente, en este trabajo, parece que encuentra la oportunidad de volver a hacer algo que le gusta, que le apasiona, que le interesa, un proyecto que piensa que es importante, y al encontrarse con Pilar le surgen muchas preguntas.

La inteligencia artificial es otro de los temas que se trata en esta serie, ¿cómo creéis que va a influir en nuestro futuro?

LUCÍA - Es complicado, yo personalmente creo que la inteligencia artificial no es ni positivo ni negativo en sí mismo, que puede ser una herramienta transformadora y que sume a la sociedad y que también puede ser un peligro real y con el que creo que hay que protegerse, limitarse y tratarlo con mucho respeto. Yo creo que esto que planteas está más en cómo se desarrolle, cómo se regule y cómo la utilicemos y nos relacionamos con ellos.

AURA - Totalmente de acuerdo.

La serie recuerda a 'El cuento de la criada', ¿habéis sentido que las tramas se asemejan mucho a la realidad?

AURA - Sí, aterra mucho, da mucho miedo, sí, sí, todo el rato veíamos cosas. Bueno, por un lado, porque te hace pensar inevitablemente, y ojalá esto suceda cuando la gente lo vea, y luego porque es verdad que al verlas físicamente delante de ti, como que hay muchas cosas que empiezas a ver mucho más cerca de lo que pensabas y a mí, por lo menos, me da mucho miedo.

LUCÍA - Y que ya nos ocurre, que vemos cosas que nos parecen distopías y lejanas y luego ocurren. Pasa todo el rato.

¿Qué reflexiones sacáis de este proyecto?

AURA - Creo que esta serie nos ha hecho pensar mucho, por eso sentimos que nos ha transformado mucho…

LUCÍA - A mí me ha conectado mucho con esta sensación de supervivencia, de estar al límite de las capacidades del ser humano, hasta dónde podemos llegar cuando nos vemos en peligro, amenazados o a seres que queremos. Como más en lo relacional y en lo humano sí que me ponía a pensar por las noches.

AURA - Sí, a mí me ha hecho pensar mucho sobre esta sensación, que me da mucho miedo, de que parece que hasta que no estamos al borde de la extinción como especie, nos planteamos ciertas cosas. Ciertas cosas épicas, ciertas cosas que tenemos que hacer, ciertas adaptaciones de nuestras vidas.

Esta serie nace de un podcast, ¿qué otro os gustaría ver en la pantalla?

LUCÍA - Todo lo que hagan Manuel y Carmen.

AURA - Totalmente.

LUCÍA - Que sigan nutriéndonos.

¿Haréis una saga entonces?

AURA - Sí, es que sus podcast son fascinantes.