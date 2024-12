Todos los estrenos del 9 al 15 de diciembre en Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Movistar+

Aunque parezca mentira, ya estamos en la segunda semana de diciembre. Las navidades siguen cada vez más presentes, y ya empiezan a llegar los grandes estrenos que llevamos esperando todo el año. Porque uno de ellos es 'Cien años de soledad', la esperadísima adaptación de Netflix del clásico de la literatura del siglo XX escrito por Gabriel García Márquez. Una de las apuestas fuertes de la plataforma de streaming, y que ha dividido en dos partes de 8 episodios cada una. Pero no es la única adaptación literaria que nos llega esta semana. Porque también tendremos 'Invisible', el libro de Eloy Moreno, que tendrá serie gracias a Disney Plus, añadiéndole un toque más fantástico que en el libro original.

También tendremos regresos, como todas las semanas. Primero con la nueva serie de Álex de la Iglesia, que vuelve al terreno streaming tras la cancelación de su serie '30 monedas'; también vuelven los personajes de 'Del revés' con una nueva serie entre la primera y segunda película, 'El Sueño Producciones'. Y tendremos el primer documental exhaustivo sobre el personaje de Alaska, una de las cantantes más influyentes de nuestra música. Y, hablando de música... llega por fin a streaming la segunda parte de 'Joker', con Lady Gaga como flamante nuevo fichaje.

Estrenos en Netflix

Cien años de soledad (Primera Parte) (SERIE)

Sinopsis: Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad...

José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y Albatros González se encargan del guion de una de las historias más inadaptables de la literatura universal. El reparto incluye a Claudio Cataño (Coronel Aureliano Buendía), Jerónimo Barón (joven Aureliano Buendía), Marco González (José Arcadio Buendía) o Leonardo Soto (hijo de José Arcadio). También encontramos a Susana Morales (Úrsula Iguarán), Ella Becerra (Petronila), Carlos Suaréz (Aureliano Iguarán), Moreno Borja (Melquiades) y Santiago Vásquez (Aureliano Buendía adolescente).

“La adaptación de este clásico de la literatura parecía casi tan imposible como el sueño del mismo José Arcadio Buendía y materializarlo tenía que ser reuniendo el extraordinario trabajo de expertos latinoamericanos, unidos por nuestra literatura y nuestro arte, combinado con nuestro amor por esta historia", explicó Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenido de Netflix para Latinoamérica. "Esa ha sido la combinación ganadora para lograr el gran nivel de esta producción, que demuestra nuestro compromiso con la calidad de contenidos que ofrecemos”. La serie, dirigida por Laura Mora y Alex García López, se ha rodado íntegramente en Colombia y ha contado con el respaldo de la familia del autor, algo que era básico para poder ir hacia delante con el proyecto. Ahora nos llega la primera parte, compuesta por 8 episodios.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

1992 (SERIE)

Sinopsis: Todo gira en torno a unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón: todas las víctimas han sido quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo ’92 de Sevilla.

Cualquier nuevo proyecto de Álex De la Iglesia siempre es buena noticia. Y más aún después de la decepción tras la cancelación de la temporada 2 de '30 Monedas'. Con '1992' vuelve al mundo del thriller, con una historia sobre muertes turbias y un asesino con la máscara de nuestro querido Curro. Aunque a muchos no os suene, fue la mascota de la Expo '92. No había niño en España que no tuviera un peluche de Curro (o de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona). , Jorge Guerricaechevarría, colaborador habitual del cineasta, es el responsable de la historia, mientras que del guion se han encargado Pablo Tébar y Jorge Valdano.

Marian Álvarez y Fernando Valdivielso son los protagonistas, junto con un reparto que tiene, entre sus nombres más destacados, a Paz Vega, Carlos Santos, Pablo Puyol y Darío Frías.

Fecha de estreno: 13 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus+

Alaska revelada (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Fascinada desde muy pequeña con la estética glam, la serie documental revive, entre otros, los momentos más transgresores de la Movida Madrileña, una época de libertad y desenfreno en la que se convirtió en musa y en la que experimentó con las drogas y el sexo. La serie documental, que recorre la evolución única de la artista y la persona más allá del personaje, se acerca a la relación tan personal de Olvido con la cirugía estética y recupera alguno de los pasajes en los que la artista ha sabido resurgir de sus cenizas como un ave fénix, capaz de adaptarse a todas las circunstancias.

Por fin nos llega un documental sobre la vida de una de las cantantes más importantes e influyentes de la historia de España. Estamos hablando de Olvido Gara, es decir, Alaska. Ha tardado mucho en llegar un proyecto así, pero por fin lo tenemos gracias a Movistar Plus+. "He dicho que no muchas veces a realizar un documental sobre mi vida. Dije que sí a hacer este proyecto cuando me llegó la propuesta al ver que no es un documental al uso. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó. Además, el equipo y Movistar Plus+ me dieron la confianza para decir que sí".

Icono transversal, cantante, actriz y presentadora, Olvido Gara ha dejado una huella imborrable en la historia de la cultura pop universal. ‘Alaska Revelada’, la nueva serie documental original Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia, repasa la vida y la carrera de la artista internacional perfilando el lado más desconocido de la estrella. Desde su infancia en México hasta la actualidad, convertida en un referente musical y cultural para millones de personas, la producción acompaña a Alaska durante 3 episodios en un emocionante viajeque recorre, por primera vez y en exclusiva, su impactante trayectoria vital.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Estrenos en MAX

Joker: Folie à Deux (PELÍCULA)

Sinopsis: Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él.

La secuela más esperada del año fue la gran decepción del año. Después de la revolución que supuso 'Joker', la película dirigida por Todd Phillips y que le dio su primer Oscar a Joaquin Phoenix, la continuación de la historia de Arthur Fleck llegaba con grandes expectativas. Sobre todo por el flamante fichaje de Lady Gaga como Harley Quinn, aunque no usen su nombre completo en ningún momento. Y encima, porque iba a ser musical. ¿Podía todo tener mejor pinta?

Pues las críticas fueron devastadoras y el público no respondió. Si la primera recaudó más de mil millones en taquilla, la segunda sufrió para llegar a los 200. Eso sí, es una de las películas favoritas del año de John Waters. Ya la tenemos en MAX y ya podemos juzgar si realmente merecía todo el odio que ha tenido... o simplemente es una gran broma para los defensores a ultranza de la primera.

Fecha de estreno: 13 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

El Sueño Producciones (SERIE)

Sinopsis: La serie, de estilo falso documental, está ambientada en la mente de la joven Riley, pero se centra en el estudio donde se producen sus sueños, donde una directora está tratando de idear su próximo sueño de éxito con la ayuda de un atractivo director de sueños diurnos que trata de pasarse a las producciones nocturnas.

'Del revés 2' se ha convertido en la película de animación más taquillera de la historia, y merecido. Ha sido una de las revoluciones de este último año, cuando además nos han llegado un sinfín de producciones animadas, cada cual más diferente que la anterior. Con más fuerza y más complejidad que la primera entrega, nos llegaban nuevas emociones como Ansiedad o Envidia. Y, para aprovechar esta nueva trama de historias, Pixar ha decidido lanzar una serie puente entre la primera y la segunda temporada. Pero centrada en los sueños de Riley, la chica protagonista. Aunque llega con apenas promoción, es una de las series más esperadas de este final de año.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Invisible (SERIE)

Sinopsis: la historia de un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Mientras se recupera en casa de sus heridas, revelará a su psicólogo que tiene el poder de la invisibilidad y que, un día, voló con un dragón.

A través de la visión cargada de fantasía de este niño, 'Invisible' narra una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros: la de un chico que, sin razón aparente, un día empieza a sufrir bullying en el instituto. A medida que empieza a quedarse solo, no puede creer que ni siquiera sus mejores amigos hagan nada para ayudarle. La única explicación posible que encuentra es que esto es así porque nadie le ve. Como ocurre en las historias de superhéroes, ha conseguido hacerse invisible. Sin embargo, hay alguien que si quiere ayudarle: una misteriosa profesora, recién llegada al instituto, y que tratará por todos los medios hacer visible lo invisible.

Adaptación del popular bestseller de Eloy Moreno, que acaba de publicar la segunda parte, 'Redes', y ya está siendo un auténtico éxito. Aura Garrido es la principal protagonista de una serie que busca concienciar sobre el acoso en los institutos, y poner sobre la mesa un tema que cada vez más importante.

Fecha de estreno: 13 de diciembre

