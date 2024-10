Paz Vega aclara lo sucedido en realidad con David Broncano en 'La Revuelta' tras su polémica

Hace dos semanas, Paz Vega visitó 'La Revuelta' de David Broncano para presentar su primera película como directora, "Rita". Pero si por algo estuvo marcada esa entrevista fue por la crítica que la actriz le lanzó al presentador por la pregunta de si era más machista o racista.

"Hay una cosa que me preocupa. He estado viendo el programa y es curioso como todos prefieren admitir que son un poco más machistas que racistas, y es peligroso", le empezaba diciendo Paz Vega a David Broncano dejándole fuera de juego.

"Eso hay que eliminarlo", soltaba sin ningún pudor la actriz y ahora directora. "Se que estamos en un programa de humor y es maravilloso, pero claro, admitir eso es admitir algo que no es admitible", proseguía destacando Paz Vega ante un David Broncano que trataba de defender su pregunta. "Yo creo que admitirlo y normalizarlo no está bien, yo ahí lo dejo. Creo que se puede hablar de otras cosas", concluía Paz Vega.

Pues bien, a partir de ese día, David Broncano ha dejado de hacer esa pregunta a sus invitados y ha vuelto a hacer solo las dos clásicas que ya hacía en 'La resistencia': cuánto dinero tienen en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

Paz Vega defiende su postura ante la polémica pregunta de Broncano

Ahora, Paz Vega se ha manifestado sobre esta polémica de 'La Revuelta' en una entrevista en El Mundo. "Es muy problemático admitir que eres un poquito machista o un poquito racista sin más. De alguna forma, estás admitiendo que eres superior sea como hombre o como blanco. Y me da la impresión de que eso es como admitir que eres un poquito violador. Nadie hace un chiste con eso", empieza recalcando.

"No se puede estar un poquito embarazada, o lo estás o no lo estás. Y si lo estás actúas en consecuencia. Pues lo mismo con el racismo o el machismo. No vale admitirlo sin más. No hay término medio, no es admisible ni el machismo ni el racismo, ni mucho ni poco. Suena un poco beligerante, pero no es mi intención para nada. Creo que lo suyo es defender lo que crees que es justo. Entiendo que en un programa de humor todo vale, pero hay que tener cuidado porque eso lo ve gente muy joven y puede sacar la conclusión de que no pasa nada si se es un poquito machista. Pero no hay grados", prosigue defendiendo la intérprete y directora.

Y cuando el periodista le dice que quizás reconocer lo que se es es el primer paso para reconducir y arreglarlo, Paz Vega insiste en su crítica a la pregunta que lanzaba David Broncano. "Está claro que hemos avanzado. Las cosas no son como eran antes. Pero miremos, por ejemplo, lo que ocurre con Puff Daddy. No sé, esas cosas me indignan, me quitan la energía. Ves eso, con vídeos y con todo, y te preguntas: ¿Qué grado de machismo estamos dispuestos a aceptar? No es solo insultar, pegar o gritar, hay mil maneras de despreciar a la mitad de la población que somos las mujeres", concluye.