Ricardo Gómez tiene que parar a Broncano por lo que trata rescatar de su pasado: "No quería que pasase esto"

Ricardo Gómez ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles junto a Óscar Jaenada para presentar 'La Suerte', la nueva serie que protagonizan en Disney Plus. Pero antes de entrar de lleno en los detalles de esta nueva ficción sobre el mundo del toreo, David Broncano ha puesto al actor en un aprieto al recuperar un momento de su carrera que el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' no tenía ganas de revivir.

"Siempre me pones en situaciones incomodísimas aquí", ha comenzado espetando el intérprete nada más llegar al escenario de 'La Revuelta' tras comprobar que dos señoras mayores habían ocupado el sofá de los invitados. "Me hace ilusión constatar, ya que es mi primera vez aquí, que seguís igual de gilipollas que siempre", comentaba el actor ante la hilarante situación que Broncano había creado para los actores.

Ricardo Gómez se planta ante la 'encerrona' de David Broncano en 'La Revuelta': "Me encantaría que esto no se mostrase"

Poco después de que Ricardo Gómez y su compañero pudiese tomar asiento, David Broncano no dudaba en compartir un recuerdo muy especial de su amistad con el actor. "El año pasado cuando iba a dar las campanadas Ricardo me dijo 'yo ya di las campanadas, las di en primero de primaria'. Entonces me dio un muy buen consejo", ha adelantado el presentador.

Así, el conductor de 'La Revuelta' recordaba cómo el que interpretaba a Carlitos en 'Cuéntame cómo pasó' dio las Campanadas en TVE junto a Ramón García con tan solo 8 años. Y el humorista no tardaba en pedir al equipo del programa que recuperasen las imágenes. "No quería que pasase esto", lamentaba rápidamente el actor, pidiendo al humorista no revivir el momento.

"Las di de 2002 a 2003 creo, a mí me plantaron allí en la Puerta del Sol con un frío de la hostia, me pusieron en una marca y yo no sabía que iba a tener un televisor con mi cara debajo", ha confesado entre risas Ricardo Gómez, confesando el motivo por el que no quería volver a ver las imágenes, pues no quería revivir su garrafal error.

"Entonces di las campanadas mirándome a mí todo el rato pero dándole el cabezón a la audiencia. Yo en el momento no lo sabía pero es una cosa que me encantaría que no se mostrase", se sinceraba el invitado de David Broncano, que finalmente tenía que repasar el sonado momento junto a su compañero de ficción y el presentador, llegando a reírse de algunos de los errores de la retransmisión.

Y Ricardo Gómez no se ha podido contener al ver cómo la presentadora le llamaba por el nombre de su personaje en lugar del suyo en varios momentos durante la emisión. "¡Carlos, con dos cojones!", señalaba entre risas del público. "Solo decir que te lo agradezco porque nunca lo habría pensado y no miré casi nada a la pantalla", ha añadido finalmente Broncano para quitar hierro a la encerrona en la que había metido al actor.