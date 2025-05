El equipo de 'La Roca' impugna a Pilar Vidal por su comentario machista: "Decir eso es una cosa muy fea"

Este domingo 4 de mayo, La Sexta ha emitido, como cada semana, una nueva entrega de 'La Roca'. La tarde estuvo marcada por una polémica protagonizada por Pilar Vidal. La periodista provocó el enfado de sus compañeros de programa tras un comentario que ella misma ha calificado como "machista" sobre Ana de Armas.

La polémica ha surgido a raíz de la relación de Ana de Armas y Tom Cruise. Los rumores apuntan a que ambos actores podrían haber iniciado una relación sentimental, aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia. En el programa vespertino de La Sexta estaban hablando sobre este supuesto noviazgo cuando Pilar Vidal ha dejado caer que los proyectos de la actriz hispano-cubana podrían venir motivados por sus relaciones.

"Parece ser que si no sales con Tom Cruise, no llegas a ser nada en Hollywood desgraciadamente", ha empezado diciendo la periodista. Un comentario que ha desatado la polémica en el plató. Sara Ramos no ha dudado en salir en defensa de Ana de Armas: "No creo que solo llegues a lo más alto si te enrollas con Tom Cruise". Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la colaboradora ha ido todavía más allá, recordando que, en su pasado, la actriz "ha hecho pelis a raíz de su relación con Ben Affleck".

Pilar Vidal y Ana de Armas.

"Pilar, decir eso es una cosa muy fea", le ha reprochado Sara Ramos. Un desafortunado comentario que la propia Pilar Vidal ha definido como "machista": "Ya lo sé, es muy machista, pero es lo que hay". Pese a esto, nadie le ha hecho cambiar de opinión a la colaboradora. Esta ha insistido en vincular el progreso profesional de la intérprete en Hollywood con sus relaciones sentimentales.

Ante esto, Nuria Roca cerró el debate con una reflexión al respecto. "Es verdad que es mucho más fácil cuando estás en un sistema acabar enamorándote del protagonista de la película que no del fontanero que viene a arreglarte la tubería. Esto es así. Son dos personas adultas, se ven, se juntan, hay química y se enamoran pues fenomenal", sentenció la presentadora.