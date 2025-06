Jesús Calleja se instala en Telecinco con el ambicioso spin-off de 'Volando voy': "Es el programa de más verdad"

Jesús Calleja volverá en las próximas semanas al prime time de Telecinco. Después del buen éxito de 'Universo Calleja', ahora el aventurero y Zanskar también han creado un spin-off de 'Volando voy' que llevará por título 'Volando voy, volando vengo' en el que seguirá recorriendo los pueblos en helicóptero. Pero ahora irán mucho más allá y con un formato más a lo grande.

El mítico helicóptero del presentador se renueva por otro mucho más potente y espacioso con el objetivo de enriquecer la narrativa para poder entrevistar y llevar incluso hasta seis personas y elevar además el valor visual del formato. "Llevábamos mucho tiempo planteándonos hacer una versión más ambiciosa de 'Volando voy'", reconocían Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset y el propio Jesús Calleja en la presentación del programa, a la que ha acudido El Televisero.

"Si 'Volando voy' que nació en Cuatro hace diez años era un oasis y una ventana a nuestros pueblos y a la gente anónima con historias reales, aquí esa esencia no se pierde pero damos un paso más y lo hacemos a lo grande con mayor compromiso social y misiones más ambiciosas", recalcaba Jaime Guerra.

Por su parte, Jesús Calleja ha destacado que "más allá de ser un formato de entretenimiento, no hay programas que tengan tanta verdad como este". "Es un programa de sentimientos. Te ríes y lloras. Probablemente estamos ante el programa que más me ha llenado en mi vida, es imposible que no te emociones ni te rías, sino no eres humano", confesaba el aventurero leonés.

"En esta ocasión, además de poner el foco en la gente vulnerable de los pueblos, hemos ahondado más en cada caso. Parece mentira que, en el siglo XXI, haya personas que vivan en esas condiciones en los pueblos pequeños de España", proseguía explicando Jesús Calleja.

Siete programas entre los que hay una visita a una localidad afectada por la DANA

'Volando voy, volando vengo' constará de siete episodios que acaban de concluir su rodaje. "El equipo no sólo ha hecho un esfuerzo extraordinario en la grabación, sino que también lo está haciendo en la edición", destacaba Jaime Guerra. "Queremos llegar a la emisión con el tiempo suficiente para hacer las correcciones habituales y elegir con qué capítulo comenzar", agregaba el directivo dejando claro que se trata de una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada.

El primer programa que abrirá la temporada será posiblemente el más emotivo de todos pues Calleja y su equipo se trasladan hasta Sot de Chera, un pequeño municipio de la sierra de Valencia cuya playa fluvial y paseo, eje vertebrador de la vida social y motor turístico y económico del lugar, fue arrasado por la DANA del pasado octubre de 2024.

Además de los destrozos materiales, la tragedia se cobró la vida de dos vecinos, padre e hijo, bajo la mirada de la esposa y madre de ambos, una de las protagonistas del programa. Con la implicación de los habitantes del pueblo y de decenas de voluntarios llegados desde localidades próximas, ‘Volando voy, volando vengo’ llevará a cabo una espectacular reconstrucción de las zonas devastadas, devolviendo a Sot de Chera no solo una nueva perspectiva, sino la esperanza a toda la comunidad.

Para hacer posible las diversas transformaciones y reformas, Calleja cuenta con John y Sara, de John Te lo Busca, una empresa de reformas y decoración con gran experiencia en el entorno rural y un fuerte compromiso social, que también son pareja desde hace 20 años y padres de dos hijos. Ellos serán los encargados de supervisar cada intervención, planificando y coordinando los trabajos durante todo el proceso para garantizar un resultado útil y duradero. "Grabar este programa ha sido una de las experiencias más satisfactorias de nuestra vida", explicaban ambos.

Todos los destinos de Jesús Calleja en 'Volando voy, volando vengo'

Tras su paso por Sot de Chera, 'Volando voy, volando vengo' continuará su recorrido por otros seis enclaves del territorio español en los que el compromiso con la ayuda a las personas marcará de nuevo cada misión. En La Albufera de Valencia, el programa contribuirá a la reapertura de un restaurante familiar arrasado por las inundaciones; en la Sierra de la Demanda (Burgos) la solidaridad vecinal será clave para acondicionar la vivienda de Martín y Félix, dos hermanos de avanzada edad y escasos recursos; en Horcajuelo de la Sierra (Madrid) se rehabilitará la casa de Julia, trabajadora social muy querida en el pueblo, que tras volver a la localidad para cuidar de su padre durante la pandemia, decidió quedarse.

En Costa Quebrada (Cantabria) el club femenino de fútbol de Suances contará por fin con unos vestuarios dignos gracias a una construcción colectiva; en el Concejo de Llanera (Asturias) el programa colaborará con el proyecto de coliving Axuntase para crear un gran espacio común que refuerce el tejido social entre los nuevos y antiguos habitantes de la zona; y en O Grove (Pontevedra) se reacondicionará un centro social para mayores.