Iñaki López se atreve a defender por qué sería bueno que se archive la causa contra Zapatero: "Puede ser tremendo"

Este martes 19 de mayo pasará a los anales de la historia por ser el día en el que por primera vez se imputa a un ex presidente del Gobierno en España después de que se investigue a José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso de Plus Ultra. Una noticia que está dando mucho que hablar y sobre la que Iñaki López ha sido claro en 'Más vale tarde'.

A lo largo de 85 páginas de auto, el juez Calama señala el papel absolutamente clave de Zapatero como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Una noticia que sin duda ha caído como un jarro de agua fría en el PSOE y que está sirviendo para que el PP vuelva a atacar al gobierno de Pedro Sánchez y que Vox esté pidiendo hasta una moción de censura, algo que parece que desde el partido de Núñez Feijóo descartan por ahora.

Este martes, Iñaki López y Cristina Pardo han analizado el auto del juez Calama contra Zapatero con sus colaboradores habituales y expertos como el periodista de tribunales de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, dejando claro que se trata de un auto muy serio y muy bien ejecutado y una investigación en la que nada tiene que ver la acusación que realizó Manos Limpias con otra querella por las palabras de Aldama en 'Horizonte' tal y como se analizó por la mañana en 'Mañaneros 360'.

"Se detallan muchos indicios de delito en este auto. Si que es verdad que la clave yo creo que está en la actuación de Julio Martínez, es decir los investigadores consideran que todo lo que hace Julio Martínez es por orden de José Luis Rodríguez Zapatero igual que consideraban que muchas de las actuaciones de Ábalos las hacía Koldo García", sostenía Alfonso Pérez Medina.

"Ese núcleo si Zapatero logra romper esa relación directa entre él y Julio Martínez esa pueda ser la clave del futuro judicial que le espera", añadía el experto en tribunales de La Sexta.

Tras escucharle, era Iñaki López el que dejaba una sentencia que lo dice todo. "Espero que esto se archive por el bien de la credibilidad política española porque sino el descredito que puede tener la política y que puede ser utilizado por los populistas de siempre puede ser tremendo. Es un varapalo absoluto desde luego que un presidente de este país acabe de esta manera. Así que esperemos que pueda explicar todo de lo que se le acusa", defendía el presentador.

Una frase que volvía a repetir justo al final del programa tras escuchar al magistrado Ignacio González Vega. "Por el bien de la política española de verdad espero que todo esto se archive porque la desafección que puede generar en la población general una noticia de este tipo con un presidente de gobierno involucrado por primera vez en un caso de corrupción tan grave sería devastadora", concluía.