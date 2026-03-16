Jesús Calleja confiesa el peaje de trabajar en televisión y valora así el ascenso de la extrema derecha

Jesús Calleja pasó de ser un simple aventurero a convertirse en uno de los presentadores más queridos de la televisión tras su fichaje por Cuatro en 2007 con la puesta en marcha de 'Desafío Extremo'. Tras ese programa llegaron muchos más como 'Planeta Calleja', 'Volando voy' o 'Universo Calleja'.

En una entrevista en El País, Jesús Calleja deja claro que sin la televisión no podría haber hecho muchas de las aventuras que ha llevado a cabo. "Me aporta la factura económica para poder hacer las expediciones. Sin la televisión nunca habría podido llegar al Polo Norte o a cualquier rincón del planeta porque no tenía dinero para hacerlo", recalca el leonés.

No obstante, Jesús Calleja reconoce haber pagado un alto peaje en su vida personal por culpa de la televisión y de su vida de aventura. "Por la vida que llevo es inviable cualquier relación. Si viajas todo el tiempo, es difícil que alguien te siga y convivir en sitios donde hay frío, calor, suciedad, en los que todo se vive al límite... No conozco a ningún gran explorador en el mundo que tenga una pareja estable. Es un peaje", asevera.

Una de las aventuras que más comentarios generó fue su viaje al espacio. Fundamentalmente, lo que recibió fueron críticas pero el aventurero confiesa que no le dio ninguna importancia porque generalmente eran por "desconocimiento". "Irte al espacio low cost solo ocurrió en los años en los que ha volado New Sherpard. No es lo mismo orbitar que subir y bajar al espacio. 11 minutos es lo que tarda en atraparte la Tierra por su poder gravitacional. Para que no te tire para abajo, tienes que tener una nave que vaya a 28.000 kilómetros por hora y cuesta cientos de miles de millones de euros", explica.

Jesús Calleja se pronuncia sobre el auge de la ultra derecha

Y aunque en la entrevista, Jesús Calleja prefiere no meterse en política, no duda en alabar los derechos que tenemos en nuestro país con respecto a otros lugares del mundo que ha visitado. "Tenemos un paraguas brutal de protección, como ningún país del mundo. La seguridad social nos cubre si tenemos un cáncer y, si nos quedamos atrapados en un país extranjero, nuestro Gobierno nos saca de allí. Vivimos en un paraíso absoluto y perdemos el foco. Tendríamos que bajar el tono, nos crispamos en exceso", recalca.

Por otro lado, confiesa que le preocupa el auge de la ultra derecha. "Creo que los derechos deben ser un campo intocable porque ha costado mucho conseguirlos. Lo otro es involución y nunca es positiva. A veces, como tienes la mente abierta, te encasillan políticamente. Me da rabia que te conviertan en el soldado de un político y te utilicen. Sea del signo político que sea", sentencia.