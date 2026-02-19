Jorge Javier Vázquez ha arrancado la séptima gala de 'GH DÚO' en Telecinco anunciando el inicio de la recta final del reality y una duplicación de emisiones de cara a la próxima semana.

El presentador catalán ha informado a los espectadores de que se recuperará la emisión del martes bajo el título de 'Especial Expulsión' y que él será quien se ponga al frente de la misma.

Se ofrecerá el próximo martes 24 de febrero a partir de las 23:00 horas tras una nueva entrega de 'First Dates'. Esto significa una retirada de 'Universo Calleja', el formato de aventuras de Jesús Calleja.

De momento, queda en el aire si será una pausa puntual o una cancelación definitiva en Telecinco tras los bajos resultados de audiencia que ha cosechado en sus tres primeros episodios (9,4%, 9,1%, 8,1%). Cifras muy alejadas del 11,9% de cuota de pantalla que promedió la primera temporada.

De este modo, la próxima semana habrá gala de 'GH DÚO' tanto el martes como el jueves; siendo también un interrogante por ahora si la gran final se celebrará el jueves 26 de febrero o si se ampliará la recta final al domingo 1 de marzo o al martes 3, lo cual también es una posibilidad.

A la espera de que Telecinco concrete su calendario y desvele su hoja de ruta, lo que sí es seguro es que 'GH DÚO' tendrá que dejar hueco a 'Supervivientes 2026', que previsiblemente arrancará el próximo jueves 5 de marzo tal y como avanzó Poco Pasa TV.