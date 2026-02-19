Anita o Gloria: Esta es la octava expulsada de 'GH DÚO' en Telecinco según los usuarios de la encuesta

'GH DÚO 4' encara ya su recta final en Telecinco a dos semanas de que la cadena de Mediaset estrene la nueva edición de 'Supervivientes 2026'. Este jueves se producirá la octava expulsión de la edición en una noche que estará marcada por el regreso de los juicios.

Después de la expulsión disciplinaria de Antonio Canales el pasado domingo tras la votación express que se abrió en la app de Mediaset Infinity, fueron cinco los concursantes que quedaron nominados en manos de la audiencia para este jueves.

Cristina Piaget y Carlos Lozano se volverán a ver las caras con las chicas del otro grupo: Sandra Barrios, Anita Williams y Gloria González. Uno de ellos tendrá que decir adiós para siempre a la casa de Tres Cantos.

Y parece que según nuestros lectores la expulsión está clara. Así, para los usuarios que han votado en nuestra encuesta la expulsada será Anita Williams según el 40% de los votos. No obstante, otra que también podría tener papeletas para ser la que diga adiós al reality es Gloria González con un 26% de los votos.

Mientras que parece que tanto Cristina Piaget y sobre todo Carlos Lozano y Sandra Barrios tendrían garantizada su continuidad en el reality pues cuentan con un 16% y un 9% respectivamente.

¿Y tú quién quieres que sea el octavo expulsado de 'GH DÚO': Carlos Lozano, Cristina Piaget, Sandra Barrios, Anita Williams o Gloria González? ¡VOTA YA!