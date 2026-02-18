Telecinco anuncia la recta final de 'GH DÚO' con la vuelta de un clásico y unas nominaciones especiales

La cuarta edición de 'GH DÚO' llega a su recta final este jueves con una gala en la que se producirá una nueva expulsión tras la salida disciplinaria del domingo de Antonio Canales tras abrir una votación entre la audiencia como castigo a los concursantes después de la guerra abierta entre Cristina Piaget y el resto de concursantes con actitudes completamente reprochables e inadmisibles.

Pero además será una intensa noche en la que volverán los tradicionales juicios en los que los concursantes afrontarán las 'causas' abiertas durante su convivencia con la presencia de un experto en Derecho, 'testigos' que llegarán del exterior y la audiencia como juez sentenciador.

El regreso de los míticos juicios de Pedro Chamorro a los concursantes de 'GH DÚO'

Así, como ya es habitual en cada edición de 'Gran Hermano', los siete concursantes que permanecen en la casa se someterán a diferentes juicios rápidos dirigidos por el 'magistrado' Pedro Chamorro. Será una dinámica en la que participen Miguel Frigenti (en el juicio protagonizado por Juanpi y Anita), María Jesús Ruiz (frente a Gloria), Mónica Hoyos (frente a Manuel), Mara (frente a Sandra) y Belén Rodríguez, que ejercerá la defensa de Carlos y se enfrentará a Manuel.

Pero además, en estos juicios a los concursantes de 'GH DÚO' también participarán familiares y personas del entorno de los protagonistas. Finalmente, la audiencia será la encargada de declarar a cada concursante inocente o culpable con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity.

Tras los juicios llegará también una nueva expulsión entre los nominados de esta semana (Anita, Carlos, Cristina, Gloria o Sandra). El más votado por la audiencia tendrá que abandonar definitivamente la casa de Tres Cantos antes de que lleguen las últimas galas del reality para hacer hueco a 'Supervivientes 2026', que previsiblemente comenzará el próximo 5 de marzo.

Por si fuera poco, en la nueva gala que conducirá Jorge Javier Vázquez a partir de las 21:45 horas, también se producirá el cierre definitivo de la suite, de modo que todos los habitantes volverán a convivir juntos sin privilegios ni espacios diferenciados.

Por último, la gala también contará con la actuación musical en directo de Adexe & Nau y con la bienvenida de Antonio Canales al plató. Y para acabar, los concursantes se enfrentarán a una ronda de nominaciones especiales.