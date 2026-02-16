Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Carlos, Sandra, Anita o Gloria?

'GH DÚO' ha expulsado fulminantemente a Antonio Canales este domingo tras un televoto express entre todos los concursantes como resultado de una sanción inédita tras cruzarse los limites en la convivencia.

Ante una situación insostenible este fin de semana, en la que todos vulneraron las normas de conducta, la organización del programa ha dicho basta. Así, ha anulado la votación abierta desde el pasado jueves tras las últimas nominaciones y ha abierto ese proceso express con todos expuestos al dictamen del público.

Una vez se ha producido la salida de Antonio Canales, no ha habido tregua y se ha desarrollado una nueva ronda de nominaciones que ha acabado con Cristina Piaget, Carlos Lozano, Sandra Barrios, Anita Williams y Gloria González como expuestos a la palestra.

Cristina ha nominado con un punto a Gloria, con dos puntos a Anita y con tres puntos a Sandra

Gloria ha nominado con un punto a Juanpi, con dos a Cristina y con tres a Carlos

Sandra ha nominado con un punto a Gloria, con dos a Carlos y con tres a Cristina

Juanpi ha nominado con un punto a Gloria, con dos a Carlos y con tres a Cristina

Anita ha nominado con un punto a Juanpi, con dos a Carlos y con tres a Cristina

Manuel ha nominado con un punto a Sandra, con dos a Cristina y con tres a Carlos

Carlos ha nominado con un punto a Gloria, con dos a Anita y con tres a Sandra

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de la cuarta edición de 'GH DÚO'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero! Su adiós se producirá el próximo jueves 19 de febrero.