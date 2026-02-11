Histórico: Jesús Calleja tiene que abandonar su programa en Mediaset por un accidente y decide ceder su puesto a Santi Millán

Por primera vez en 20 años de carrera, Jesús Calleja se vio obligado a abandonar un programa tras sufrir un aparatoso accidente durante la grabación de 'Universo Calleja'. Todo sucedió en la entrega que Telecinco emitió este martes, 10 de febrero.

El presentador continuaba su aventura por Canadá junto a Santi Millán, Willy Bárcenas y Ana Peleteiro. A ellos se unieron en esta nueva etapa del viaje el actor Maxi Iglesias y la cantante Ruth Lorenzo. Los seis, montados en una autocaravana, cruzaron el estrecho de Georgia hasta llegar a la ciudad de Nanaimo, situada en la costa de la isla de Vancouver.

Desde allí, todos ellos se dirigieron a la localidad de Campbell River. Pese a que en esta zona llevaron a cabo arriesgadas aventuras, como saltar al vacío desde lo alto de un puente o surcar el cielo durante un vuelo sin motor, fue durante una sencilla ruta en bicicleta, cuando Jesús Calleja se cayó contra una piedra y se rompió un dedo. Pese a esto, continuó con la ruta hasta el final.

"¡Me he roto el dedo, joder, me cago en la puta! Es rotura de dedo, me lo he roto seguro. Tengo que hacer un programa ¡hostia, joder!", gritaba sin parar. Mientras daba vueltas mirando su mano, comentaba al equipo del programa: "Vamos antes de que se enfríe, porque lo tengo roto y si se me enfría peor. Me duele que te cagas".

Jesús Calleja tuvo que ser trasladado a un hospital cercano

Los invitados cogieron las bicis y llegaron hasta el lugar donde se encontraba Jesús Calleja y el resto del equipo. El comunicador les contó lo sucedido: "Esto requiere de operación seguro, por la experiencia que tengo, porque está roto en tres cachos. Tengo el hueso al aire. Está astillado, además".

Ana Peleteiro no daba crédito ante el aguante que estaba demostrando tener el aventurero leonés: "Es increíble, yo vengo mal solo pensando cómo estás tú. Yo estaría en el suelo tirada, llamando al helicóptero. No sé cómo has podido bajar esta hora así". Finalmente, el presentador fue trasladado hospital más cercano, donde le dieron una inyección y le confirmaron lo que él ya suponía, que el dedo estaba roto en tres partes.

Al día siguiente, Jesús Calleja explicó a sus invitados lo que le habían dicho los médicos: "Me tengo que ir a España a operar. Tengo dos roturas, una posible tercera y una hay que operarla sí o sí. Me lo confirmaron y no lo puedo ni decir", lamentó con la voz quebrada por la emoción. Y es que, según reconoció, "no me ha pasado en 20 años, en mi vida, que tenga que dejar un programa a medias y encima con gente como vosotros".

.@JesusCalleja debe viajar a España para operarse tras la caída y se lo comunicará a los invitados al final💥



🌍 #UniversoCalleja

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/9vaV6PRDai — Telecinco (@telecincoes) February 10, 2026

Calleja, obligado a regresar a España, cede el testigo a Santi Millán

Ante esta inédita situación, Jesús Calleja pidió a Santi Millán que le relevara en lo que quedaba de entrega: "Eres compañero de cadena, eres mi amigo, sé que estás hiper capacitado para llevar el grupo. Nunca me han pasado en 20 años abandonar un programa mío". "No hace falta que me preguntes", le contestó el presentador de 'Got Talent', tomando así el relevo.

Antes de marcharse, quiso dedicar unas palabras a su sustituto: "Vamos a estar conectados siempre, lo más importante no es la actividad física o la seguridad porque para eso tenemos a los guías. Lo más importante es que aglutines". "No te preocupes, estarán bien", le tranquilizó Santi Millán. Por último, dirigió unas palabras ante la cámara a toda la audiencia del programa: "Estaré haciendo los siguientes 'Universo Calleja' que son muchos, me tengo que ir solo por un