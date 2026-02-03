Cuántos programas tiene la segunda temporada de 'Universo Calleja' con Jesús Calleja y lista completa de invitados

Jesús Calleja vuelve al prime time de Telecinco. Tras el fallido lanzamiento de 'Volando voy, volando vengo' en verano, el aventurero regresa a las noches de la cadena principal de Mediaset con la nueva temporada de 'Universo Calleja' tras el buen rendimiento de su primera edición.

El formato de viajes y aventura que combina convivencia, superación y emoción junto a invitados de primer nivel en algunos de los enclaves más espectaculares del planeta vuelve este martes, 3 de febrero a partir de las 23:00 horas tras 'First Dates' tomando el relevo de 'GH DÚO', que desaparece de los martes tras ofrecer dos galas especiales las semanas anteriores.

Canadá, China y Maldivas serán los escenarios de las nuevas entregas de 'Universo Calleja' con invitados como el presentador Santi Millán, la atleta Ana Peleteiro, el cantante Willy Bárcenas; los influencers IlloJuan, Lola Lolita, el actor Luis Zahera, el cocinero Jordi Roca, la ex tennista Arantxa Sánchez Vicario o la actriz Hiba Abouk; y las presentadoras Laura Madrueño, Lorena Castell y José Carlos Montoya, entre otros.

Cabe destacar que la segunda temporada de 'Universo Calleja' constará de ocho entregas: las tres primeras en Canadá, cuatro que transcurrirán en China y finalmente un último programa en Maldivas.

Canadá, el primer destino de 'Universo Calleja'

Ana Peleteiro, Willy Bárcenas, Raúl Pérez y Santi Millán en 'Universo Calleja'

En el primer episodio de la temporada, Jesús Calleja pone rumbo a la Columbia Británica para vivir una aventura épica, exigente y cargada de momentos tan intensos como divertidos junto al presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el músico Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez.

Nada más llegar, el grupo afronta un trayecto intenso y divertido a partes iguales en un helicóptero que les deposita en plena montaña, en el entorno de Whistler. Allí les espera Calleja con el primer gran desafío del viaje: atravesar una vía ferrata suspendida sobre profundos precipicios, una prueba que obliga a los invitados a enfrentarse de inmediato a sus miedos y a sus propios límites físicos.

Desde el primer momento, el grupo hace gala de una gran complicidad, sentido del humor y sinceridad. La aventura continúa en Squamish, donde se enfrentan a un rafting por las salvajes aguas del río Elaho, con algún baño involuntario incluido. Remar contra la fuerza del agua se convierte en una experiencia extrema, en un entorno de naturaleza desbordante que deja a todos impactados por su belleza.

El gran reto del episodio llega con el intento de ascensión al pico Tricouni, una montaña icónica de más de 2.000 metros. La subida incluye tramos comprometidos en los que la duda y el miedo vuelven a aparecer sin previo aviso. Alguno de los invitados sufre serias dificultades para llegar a la cima, tanto por la exigencia física como por la fortaleza mental que requiere.

China y Maldivas, en los próximos programas

Tras el viaje inaugural a Canadá, la segunda gran expedición de la temporada llevará a Jesús Calleja y a un amplio grupo de invitados hasta China, a lo largo de cuatro programas, con la participación de Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg, IlloJuan, María Pérez, Luis Zahera, Gorka Otxoa, Hiba Abouk, Arantxa Sánchez Vicario y Jordi Roca.

La temporada se cerrará con una última entrega en Maldivas junto a Laura Madrueño, Lorena Castell y Montoya.