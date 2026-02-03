Mediaset anuncia hoy la retirada de la gala de los martes de 'GH DÚO' y decide emitir una nueva oferta en su lugar

Muchos fans de 'GH DÚO' se encontrarán con que este martes Telecinco no emite una nueva gala del reality con Jorge Javier Vázquez después de que en las últimas semanas el programa contara con dos especiales en la noche de los martes.

Así, pese a que el pasado jueves, 'GH DÚO 4' anotó máximo de temporada con un 14,9% y 884.000 espectadores y de que los dos especiales emitidos en martes fueran líderes de audiencia, Telecinco ha optado por retirar el reality y no emitir una tercera gala semanal.

En este sentido, Telecinco prefiere concentrar el interés de 'GH DÚO' en dos galas: la de los jueves con Jorge Javier Vázquez y la de los domingos llamada 'Cuentas pendientes' con Ion Aramendi y diversificar su parrilla de prime time con otra de sus grandes apuestas para esta temporada.

Y es que en lugar de 'GH DÚO: Especial Salvación', Telecinco estrenará la segunda temporada de 'Universo Calleja', el spin-off de 'Planeta Calleja', el formato en el que Jesús Calleja viaja junto a un grupo de famosos por diferentes zonas del mundo.

Canadá, China y Maldivas serán los escenarios de las nuevas entregas, con invitados como Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas; IlloJuan, Lola Lolita, Luis Zahera, Jordi Roca, Arantxa Sánchez Vicario o Hiba Abouk; y Laura Madrueño, Lorena Castell y José Carlos Montoya, entre otros.

Así será el estreno de 'Universo Calleja' en relevo de 'GH DÚO'

En el primer episodio de la temporada, Jesús Calleja pone rumbo a la Columbia Británica para vivir una aventura épica, exigente y cargada de momentos tan intensos como divertidos junto al presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el músico Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez.

Nada más llegar, el grupo afronta un trayecto intenso y divertido a partes iguales en un helicóptero que les deposita en plena montaña, en el entorno de Whistler. Allí les espera Calleja con el primer gran desafío del viaje: atravesar una vía ferrata suspendida sobre profundos precipicios, una prueba que obliga a los invitados a enfrentarse de inmediato a sus miedos y a sus propios límites físicos.

Desde el primer momento, el grupo hace gala de una gran complicidad, sentido del humor y sinceridad. La aventura continúa en Squamish, donde se enfrentan a un rafting por las salvajes aguas del río Elaho, con algún baño involuntario incluido. Remar contra la fuerza del agua se convierte en una experiencia extrema, en un entorno de naturaleza desbordante que deja a todos impactados por su belleza.

El gran reto del episodio llega con el intento de ascensión al pico Tricouni, una montaña icónica de más de 2.000 metros. La subida incluye tramos comprometidos en los que la duda y el miedo vuelven a aparecer sin previo aviso. Alguno de los invitados sufre serias dificultades para llegar a la cima, tanto por la exigencia física como por la fortaleza mental que requiere.