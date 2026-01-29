Mediaset retira la gala de 'GH DÚO' del martes y apuesta por Jesús Calleja, que se duplica en Telecinco y TVE

Telecinco pone fin a su estrategia de programación con 'GH DÚO 4' de las dos últimas semanas y retira la gala especial de la noche del martes a pesar de que había experimentado una tendencia alcista en sus registros de audiencia (11,8% y 12,8% de share respectivamente).

Sin embargo, por sorprendente que resulte la decisión, la cadena prefiere no darle más continuidad a esa tercera emisión semanal del reality de encierro para, en su lugar, apostar por una parrilla de prime time más diversificada de la mano de su otra gran apuesta del arranque de año.

Hablamos de la segunda temporada de 'Universo Calleja', el formato de aventuras de Jesús Calleja con invitados famosos. El espacio, que cosechó un correcto 11,9% de share y casi un millón de espectadores de media en su primera edición, vuelve el próximo martes, 3 de febrero, con Canadá y China como grandes destinos.

Vuelve la aventura 💥 Vuelve la acción 💥 Vuelve @JesusCalleja con una nueva temporada de #UniversoCalleja a #Telecinco 👏👏👏



❤️ ¡Y acompañado por un montón de caras conocidas! ❤️



El martes a las 23:00 ESTRENO ⛰️ https://t.co/96ivumtrxG pic.twitter.com/GDPGjGvxO7 — Telecinco (@telecincoes) January 29, 2026

Con su estreno el próximo martes, se da una curiosa circunstancia. Y es que, ese mismo día, La 1 de RTVE estrenará 'Rescate al límite', un documental con una única emisión basado en uno de los sucesos más extremos y fatales de la historia reciente del alpinismo. Narra el accidente mortal sufrido por Juanjo Garra en 2013 cuando intentaba alcanzar la cima del Dhaulagiri, uno de los ochomiles de la cordillera del Himalaya más peligrosos.

Inmovilizado y por encima de la "barrera de la muerte", Juanjo comenzó una dramática carrera contrarreloj para salvar su vida. Utilizando imágenes inéditas grabadas por los protagonistas, 'Rescate al límite' cuenta minuto a minuto la compleja y arriesgada operación de salvamento.

Varios personajes, entre ellos el propio Jesús Calleja, participan en este documental sobre un rescate que resultó sin éxito, pues Juanjo Garra perdió la vida finalmente durante la expedición. Por ello, el aventurero televisivo se duplicará esa noche en la pantalla de Telecinco y La 1 de TVE.

Los invitados de 'Universo Calleja 2'

Volviendo al retorno de 'Universo Calleja', Mediaset ya confirmó oficialmente quiénes son los invitados que han aceptado vivir esta experiencia única. Son 16 grandes rostros conocidos de diferentes ámbitos: interpretación, música, espectáculo, deporte, gastronomía, televisión o redes sociales.

Para la parte de 'Universo Calleja 2' en Canadá, quienes acompañarán a Calleja serán Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y el cómico Raúl Pérez. En el caso de la tanda de episodios en China, el grupo de invitados será muy variopinto con la atleta María Pérez, reciente bicampeona mundial de marcha; los actores Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; el maestro repostero Jordi Roca y los creadores de contenido Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg e IlloJuan.