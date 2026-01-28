Saltan las alertas en 'GH DÚO' con otro posible abandono tras la espantada de Carmen Borrego: "No estoy bien aquí"

Incapaz de soportar una semana más la tensión acumulada en la casa de 'GH DÚO' por sus constantes enfrentamientos con Cristina Piaget, Carmen Borrego se rebelaba contra la decisión de la audiencia este martes anunciando entre gritos su abandono voluntario. Una medida desesperada que parece haberse extendido entre sus compañeros, pues este miércoles las cámaras han captado conversaciones que hacen saltar todas las alarmas ante otro posible abandono.

Tras varios días con su futuro en el concurso en manos de la audiencia, la hermana de Terelu Campos quedaba salvada de la expulsión del jueves durante la recta final de la gala de este martes. Sin embargo, la televisiva no tardó en acudir al confesionario entre gritos para plantarse contra la decisión de la audiencia y comunicar su salida inmediata. "¡No me quedo! Se acabó, qué no y qué no. ¡Qué no!", insistió la concursante.

"Que me estoy volviendo loca, no me digáis nada más. Me voy, se acabó el tema", sentenció entre gritos Carmen Borrego ignorando las palabras de su hermana desde plató. Así, el Super anunciaba finalmente al resto de concursantes la última baja de 'GH DÚO', a la que se sumarán Cristina Piaget o Belén Rodríguez, las dos nominadas que quedan en la palestra de cara a la expulsión de este jueves.

Sonia Madoc hace saltar todas las alarmas en 'GH DÚO' con su posible abandono: "Esto es insostenible"

Sin embargo, la colaboradora habitual de Mediaset ya ha expresado a lo largo de la semana su deseo de abandonar la casa esta semana, pidiendo a la audiencia que voten para su expulsión en lugar de seguir los pasos de su compañera de dúo y abandonar de forma voluntaria pagando la correspondiente penalización. Y al parecer, la crispación y las constantes peleas en la casa están llevando a más concursantes a querer seguir los pasos de Carmen Borrego.

"Yo no estoy bien aquí, estoy por irme contigo", ha explicado Sonia Madoc durante una conversación con Belén Rodríguez captada por las cámaras del 24 horas. "Eso háblalo tú con el Super, pero no te puedo decir quédate porque te entiendo perfectamente", ha lamentado la nominada mientras la cantante se sinceraba sobre la dura experiencia que está viviendo en la casa de 'GH DÚO'.

"No he dormido nada, veo que esto es insostenible. Veo que voy a estar todo el concurso pasándolo mal, sufriendo. Estoy más sola que la una, agonizando o comiéndole el culo a la gente para que me hable", ha explicado la intérprete, que valora poner fin a su experiencia en el reality al sentirse aislada entre sus compañeros. "Tú lo vas a tener más difícil que yo porque no tienes apoyos. Tú valoralo, pero no te voy a decir qué te quedes porque sé lo que hay", le ha aconsejado Belén Rodríguez.