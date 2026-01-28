Encuesta: ¿Quién quieres que sea la expulsada de 'GH DÚO': Cristina Piaget o Belén Rodríguez?

Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego se convirtieron en los nuevos nominados de 'GH DÚO 4' en la gala del pasado jueves tras el reparto de puntos de todos los concursantes.

Desde entonces, las votaciones, que son totalmente gratuitas, están abiertas en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones fueron en dúo o trío, la expulsión es de carácter individual.

Así fue el reparto de puntos:

Mario Jefferson y Sonia Madoc han nominado con 1 punto a Carlos Lozano y Cristina Piaget y 3 puntos para Carmen Borrego y Belén Rodríguez

Carmen y Belén han nominado con 1 punto a Sonia y Mario y con 3 puntos a Sandra, Juanpi y Andrea

Raquel Salazar ha nominado con 1 punto a Carmen y Belén y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Cristina y Carlos han nominado con 1 punto a Sonia y Mario y con tres puntos a Sandra, Juanpi y Andrea

Manuel, Gloria y Anita han nominado con 1 punto a Carmen y Belén y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Juanpi, Sandra y Andrea han nominado con 1 punto a Carlos y Cristina y con 3 puntos a Belén y Carmen

Este martes, a 48 horas de la segunda eliminación de 'GH DÚO 4', el programa ha llevado a cabo dos salvaciones, la de los candidatos con menor porcentaje de votos. Los liberados han sido Carlos Lozano y, sorprendentemente, Carmen Borrego.

Así, Belén Rodríguez y Cristina Piaget son los participantes que se juegan su permanencia el próximo jueves 29 de enero. ¿Quién quieres que sea la segunda eliminada de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!