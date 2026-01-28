Carmen Borrego abandona 'GH DÚO' definitivamente tras este bochornoso espectáculo al final de la gala

Este martes, 27 de enero, Carmen Borrego ha sido la protagonista absoluta de 'GH Dúo', y no precisamente para bien. La hermana de Terelu Campos ha abandonado definitivamente la casa de Tres Cantos tras apenas 19 días de concurso. Lo ha hecho tras perder los papeles en el confesionario, lo que le han convertido en blanco de las críticas y de los memes en redes sociales.

Nada más oír su nombre como una de las concursantes salvadas por el público de cara a la expulsión del próximo jueves, Carmen Borrego entraba en cólera. Y es que lleva días diciendo que quiere marcharse, por lo que la decisión de la audiencia, lejos de alegrarla, la ha hundido. La colaboradora ha empezado a decir "no, no", dejando claro que no estaba conforme con su salvación: "Me parece muy bien, y yo se lo agradezco al público, pero no".

Mientras en el plató su hijo José María Almoguera y su hermana Terelu aplaudían su salvación, ella, fuera de sí, decía a sus compañeros: "que me voy, que me voy, que me voy". Ante el reproche de Carlos Lozano por no haberse alegrado al ver que contaba con el apoyo de la audiencia, la colaboradora le espetó: "Lo siento Carlos, no me pongo contenta, por nada ni por nadie". En ese momento, Jorge Javier Vázquez conectaba con la casa para felicitarla, algo que a ella le molestaba más si cabe: "Lo de felicidades nada porque me voy en este momento, así que no me felicites".

Al ver su insistencia en marcharse, el Súper le ha pedido que fuera al confesionario. De camino, Carmen Borrego, a gritos, lanzaba una advertencia: "Que no me voy a quedar aquí, que no me voy a quedar aquí, que me estoy volviendo loca. ¡Que no me quedo! ¿Queda claro? Pues ya está". Nada más sentarse en el sillón del confesionario, insistía en su decisión: "Yo me voy. La decisión de esta mañana es la que tengo y yo me voy. No me espero al jueves ni me espero a nada. No me voy a volver loca aquí".

CARMEN BORREGO ES LA SEGUNDA SALVADA DE LA NOCHE 👏 #GHDúoEspecial2 #GHDúo27E pic.twitter.com/l2Hn6mL3Vb — Gran Hermano (@ghoficial) January 28, 2026

Carmen Borrego pierde los papeles en el confesionario antes de dejar la casa

Sobre los motivos de su marcha, la concursante dejaba claro que "no puedo seguir aquí. He dicho que me quedaba hasta el jueves, pero ya no tiene ningún sentido porque el público no me va a echar, así que ya no tiene ningún sentido. Me estoy volviendo loca y no voy a salir loca de aquí. No puedo seguir en el estado en el que estoy aquí".

Pese a que Jorge Javier le ha informado que desde el plató, su hermana y su hijo le pedían que se quedase, ella ha seguido en sus trece: "Me da igual, no voy a continuar. No voy a continuar. No voy a continuar. ¿Se han enterado mi hermana y mi hijo? Pues que se enteren". Para intentar convencerla, el presentador ha animado a Terelu Campos a que le dijese unas palabras a su hermana, pero Carmen Borrego se ha negado a hablar con ella: "No voy a hablar con Terelu".

Pese a esta negativa, la madre de Alejandra Rubio ha empezado a hablar, sin embargo, su hermana le ha cortado de raíz y, a gritos, ha dicho: "¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me estoy volviendo loca! No me digáis nada más. ¡Me voy! Se acabó el tema. ¡Que no, que no, que no, que no!".

La gala ha finalizado así, con Carmen Borrego completamente fuera de sí. Una actitud que ha dejado estupefactos a todos en el plató, incluidos Terelu y José María Almoguera, y ha provocado un aluvión de críticas hacia la colaboradora en redes sociales. Poco después, el Super ha informado al resto de concursantes que su compañera había abandonado definitivamente la casa. Las que siguen nominadas son Belén Rodríguez y Cristina Piaget. Una de las dos, se convertirá en la expulsada el próximo jueves.