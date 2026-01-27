'GH DÚO' activa las alarmas con la petición de abandono de esta concursante y el anuncio de su decisión final

Telecinco volverá a emitir una nueva gala de 'GH DÚO' este martes, 27 de enero bajo el nombre de 'Especial Salvación' en la que dos de los cuatro nominados (Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego) serán salvados. Sin embargo, todo podría quedar en el aire en función de la decisión de uno de ellos que ha pedido abandonar la casa de Tres Cantos.
Y es que como ya ha lanzado Telecinco a través de una promoción, Carmen Borrego ha vuelto a activar el protocolo de abandono y su decisión se conocerá esta noche en la gala que conducirá Jorge Javier Vázquez a partir de las 23:00 horas justo después de 'First Dates'.
No es la primera vez que la colaboradora de 'Vamos a ver' pide abandonar el reality. Pero parece que esta vez podría ser definitivo volviendo a demostrar que es incapaz de permanecer en un reality hasta ser expulsada por la audiencia pues cabe recordar que en 'Supervivientes' ya abandonó por razones de salud tras solo 21 días.
"Yo no voy a negar mucho más lejos Belén. Yo no puedo estar temblando", asegura Carmen Borrego ante Belén Rodríguez. Su amiga y compañera de concurso le pide que espere pues "el jueves tenemos el 70% de posibilidades de que nos vayamos una de los dos, espérate al jueves que igual la expulsada eres tú".
"No, porque no quiero que se base el programa en que yo me quiero ir, ni quiero estar todo el rato diciendo que me quiero ir y no irme", le responde Carmen Borrego. "Tenemos el 70% de posibilidades que son lo que suman los porcentajes, si me voy yo te vienes conmigo y si te vas tú pues te vas tú, ya está", le insiste la colaboradora de 'El tiempo justo'.
Pero Carmen Borrego no da su brazo a torcer. "Yo no voy a esperar 48 horas más, no puedo y no quiero estar jugando a me voy, me quedo, me voy porque no me gusta ese juego", recalca la hermana de Terelu Campos. "Pero no es jugar, es que te ha dado un atacón y esperamos al jueves. Simplemente no quieres vivir en determinadas condiciones y yo tampoco, pero yo no me voy a ir", le replica Belén.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.