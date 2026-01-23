Encuesta: ¿Quién quieres que sea el segundo expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Carlos, Belén o Carmen?

Segundas nominaciones en 'GH DÚO 4' tras la expulsión de John Guts -esta vez a la cara y no en la intimidad del confesionario- que han sacado a la palestra a Cristina Piaget, Carlos Lozano, Carmen Borrego y Belén Rodríguez. Ellos son quienes se juegan la eliminación (otra vez) la próxima semana.

Así ha sido el reparto de puntos:

Mario Jefferson y Sonia Madoc han nominado con 1 punto a Carlos Lozano y Cristina Piaget y 3 puntos para Carmen Borrego y Belén Rodríguez

Carmen y Belén han nominado con 1 punto a Sonia y Mario y con 3 puntos a Sandra, Juanpi y Andrea

Raquel Salazar ha nominado con 1 punto a Carmen y Belén y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Cristina y Carlos han nominado con 1 punto a Sonia y Mario y con tres puntos a Sandra, Juanpi y Andrea

Manuel, Gloria y Anita han nominado con 1 punto a Carmen y Belén y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Juanpi, Sandra y Andrea han nominado con 1 punto a Carlos y Cristina y con 3 puntos a Belén y Carmen

Con todo, Cristina Piaget, Carlos Lozano, Carmen Borrego y Belén Rodríguez se convierten en los nuevos nominados de 'GH DÚO'. Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe recordar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es individual. ¿Quién quieres que sea el segundo eliminado de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!