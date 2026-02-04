Jesús Calleja no se cortó al hacerle esta pregunta a Santi Millán sobre su vídeo sexual, y él respondió sin tapujos

Este martes, 3 de febrero, Telecinco ha decidido prescindir de 'GH Dúo' y emitir en su lugar nuevas entregas de 'Universo Calleja'. En esta ocasión, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y Raúl Pérez han sido los rostros conocidos que han acompañado a Jesús Calleja en su aventura por Canadá.

El presentador leonés ha aprovechado su viaje para conocer un poco más en profundidad a sus invitados, quienes se han sincerado con él. Tal es el caso de Santi Millán, quien ha hablado sin tapujos sobre la polémica filtración de un vídeo donde aparecía manteniendo sexo con una mujer que no era la suya. Tirando de sentido del humor, el presentador de 'Got Talent' ha explicado cómo vivió él el escándalo.

"¿Se puede hablar de tu vídeo, que hemos visto todos, y que nos hemos preguntado cómo se puede bombear la pelvis a tantas revoluciones por minuto?", le preguntó directamente Jesús Calleja tras haber escalado el Colombo Británico en Canadá. "Claro que se puede hablar, pero es que está ya caducado y hay que sacar uno nuevo. Es antiguo y está olvidado", bromeó el también actor sobre las imágenes del año 2022 que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

Santi Millán revela si hubo crisis con su mujer tras la filtración del vídeo

Quitándole hierro al asunto, Santi Millán reconoció: "Si llega a ser tuyo el vídeo, me parto la caja, que es justo lo que se tiene que hacer". Lejos de quedarse ahí, el aventurero leonés quiso saber más: "¿Tienes siempre esa fogosidad? Porque yo me quedé un poco deprimido diciendo: 'Joder, ¿dónde pone el listón este tío?'". De nuevo, la respuesta del presentador descolocó a Jesús Calleja: "Pues te digo una cosa, de los míos, ese fue de los peores. Los he hecho mucho mejores". Esta reacción de Santi Millán también sorprendió mucho al resto de compañeros de viaje.

Para dar por zanjado el tema, el leonés le preguntó si tuvo problemas con su mujer tras salir a la luz el polémico video. Cabe recordar, que el actor está casado con la periodista Rosa Olucha desde 2009, con la que tiene dos hijos. "Pero a ver, el día que sale el vídeo, llegas a casa y dices a la mujer, ¿has visto el vídeo?", intentó indagar el conductor del formato.

Él dejó claro que no hubo "ninguna crisis matrimonial". Es más, aseguró que "me mandó el vídeo mi mujer y me dijo: '¿Este eres tú? Pues en casa nunca te he visto así'". Además, contó que cuando eso pasó, él estaba fuera de su domicilio. "Yo, como podéis ver, no tengo nada que esconder, lo he enseñado todo", sentenció el conductor de 'Got Talent'.

Esta no es la primera vez que Santi Millán habla sobre la filtración de su vídeo íntimo. En una entrevista concedida a 'Diari Ara', reconoció que lo que más le molestó en aquel momento es sentirse juzgado. "Lo que más me jode era la gente que hacía juicios de valor, porque dices, hostia, es que no me conoces. No sabes cuáles son las circunstancias, no sabes nada, estás juzgando a partir de una cosa que has visto y que, además, no tendrías que haber visto, y ya está. De hecho, yo seguramente también lo habría hecho", aseguró.