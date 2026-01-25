Antena 3 brilla con el regreso de 'Atrapa un millón' y agranda la distancia en audiencias sobre 'Got Talent', que no remonta

Antena 3 se ha abonado a los concursos -pieza clave de su programación- en la sexta noche de la semana y, este sábado, estrenaba la octava temporada de 'Atrapa un millón', tomando así el relevo de 'La Ruleta de la Suerte Noche'.

El concurso presentado por Manel Fuentes llegó líder al prime time de la cadena de Atresmedia con un destacado 11,7% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de telespectadores de media. Se trató de su mejor resultado en cuota desde 2024 y logró ser lo más visto de la noche con holgura.

Mejoró el 11% y los 1.172.000 seguidores registrados por 'La Ruleta' la semana anterior y aventajó en tres puntos a la oferta de Telecinco y en 3,2 a la apuesta de La 1 de RTVE. Así quedaron los datos de las tres principales cadenas generalistas en la franja de estricta coincidencia, de 22:12 a 00:00 horas:

Antena 3 ('Atrapa un millón'): 11,7% y 1.239.000

Telecinco ('Got Talent'): 8,7% y 929.000

La 1 (Cine): 8,5% y 906.000

Así, solo el game show de Atresmedia consiguió superar el doble dígito frente a la tercera gala de la undécima temporada de 'Got Talent', que promedió un débil 9,3% en el cómputo general de la emisión; finalizada alrededor de la una de la madrugada. El talent no remontó en su tercera semana y prácticamente igualó el mínimo de la semana anterior (9,2%).

La 1, por su parte, no acertó con la película 'La casa de la esperanza', largometraje basado en hechos reales sobre la Alemania nazi y protagonizado por Jessica Chastain y Daniel Brühl. El film anotó un maltrecho 8,6% en su emisión completa.

Por otro lado, gracias al buen rendimiento de 'Atrapa un millón' en su estreno, la franja de prime time fue para Antena 3 con rotundidad al firmar un 11% de cuota de pantalla frente al 9,5% de La 1 de TVE y al 7,9% de Telecinco, su verdadero adversario.

Antena 3 marca un récord en más de 17 años con las 'Noticias' de Matías Prats y Mónica Carrillo

Con ese mismo promedio (11%), Antena 3 se alzó como la cadena líder de la jornada, arrasando especialmente en la franja de la sobremesa (17,9%) ante el récord de 'Antena 3 Noticias'. La primera edición presentada por Mónica Carrillo y Matías Prats fue lo más visto del día -como es habitual- con un apabullante 25,1% de share y más de 2,4 millones; tratándose de un máximo de temporada y del mejor dato en más de 17 años. Concretamente, desde octubre de 2008.

Se impuso a su competidores directos con distancias abismales: en 16,7 puntos a 'Informativos Telecinco' (8,4%) y en 12,2 puntos al 'Telediario 1' (12,9%). Antes, la reposición de 'La Ruleta de la Suerte' alcanzó uno de sus mayores registros de la temporada en fin de semana con un 19,6% y 1,5 millones de fieles.