Marta López pone el foco en lo que muchos piensan sobre Montoya y su giro con Anita en 'Supervivientes'

Montoya y Anita se han convertido en los principales protagonistas de 'Supervivientes 2025' por los resquicios de su historia de amor que parece estar reavivándose en los Cayos Cochinos. Sin embargo, Marta López no ha dudado en destapar este viernes en 'Tardear' el juego que la antigua pareja estaría siguiendo en la isla, sentenciando de lleno el concurso del sevillano.

Pese a convivir en playas separadas, el acercamiento entre los grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 8' está más cerca que nunca, siendo incluso castigados por la organización de 'Supervivientes' por incumplir las normas para estar juntos. Y en pleno giro de los acontecimientos sobre su relación, el de Utrera ha estrenado un nuevo single titulado 'Por favor'.

Marta López sentencia la presencia de Montoya en 'Supervivientes': "Él no sería lo que es sin Anita ni Manuel"

Un nuevo tema del que 'Tardear' se hacía eco este viernes, poniendo el foco en el rencor que se refleja en la letra hacia Anita Williams. "Se grabó 15 días antes de entrar en Supervivientes. Por lo cual, ellos dos no estaban juntos. Si no, Montoya no lo hubiera hecho", aclaró Vier, el amigo y defensor de Montoya, que conectó este viernes al programa para debatir con Marta López y compañía sobre la popular trama.

Marta López en 'Tardear'

"Tenían un tira y afloja, pero no estaban juntos", añadió Jontahan, el defensor de la catalana en plató. Y mientras ambos defensores coincidían en que el tema iba dirigido a Anita sin ninguna duda, Marta terminó deteniendo la conversación para recordar el motivo por el cuál Montoya se ha convertido en un fenómeno de masas en tan poco tiempo y la razón por la que ambos han fichado por 'Supervivientes'.

"Tengo claro que cuando Anita salga y escuche la canción, verá la utilización que Montoya ha tenido en este concurso hacia ella. Ya lo dije en la primera mesa de debate, que él no sería lo que es sin Anita ni Manuel", sentenció Marta López, reduciendo la popularidad televisiva del sevillano a un efecto colateral de la infidelidad de la de Barcelona con el tentador en el reality de Telecinco.

"Sabe hacer televisión pero..."

Pero la colaboradora de 'Tardear' no se quedó ahí. "Sí, es un chico majísimo, sabe hacer televisión y tiene momentos en los que nos cae bien. Pero la historia de Montoya sin Anita ni Manuel no hubiera sido igual", insistió la antigua concursante de 'Gran Hermano'. "Entonces, esa canción no cabe otra opción de que no sea para Anita", añadió López con sorna.

"Pero entonces, ¿sobre qué va a componer? La canción de los pajaritos", le espetó el amigo de Montoya, revolviéndose contra el duro tono de la televisiva contra el de Utrera. "Es como el beef que le ha lanzado Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh. Un shakirazo en toda regla", admitió por otra parte el defensor de Anita. "Yo creo que hasta lo baila, a lo mejor", añadió Jonathan, asegurando que a la catalana "le puede gustar".