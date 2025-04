Samya se lanza a desenmascarar a este concursante de 'Supervivientes 2025' y señala un lado oscuro

Samya se convirtió en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2025'. Ahora, tras haber pasado por el plató y ser entrevistada por Sandra Barneda durante el debate del domingo, la exconcursante de 'MasterChef' ha hecho un resumen muy acertado del concurso.

Ha sido en su perfil de TikTok donde la joven no se ha mordido la lengua a la hora de definir el concurso de sus excompañeros, dejando claro cuáles son sus preferidos y a quiénes no puede ni ver. "¿Os acordáis que os dije que Koldo no era tan entrañable como lo pintaban? Abuelete entrañable, pues toma, por fin se le ha caído la careta gracias a Anita. Y así también yo demuestro que no estoy tan loca como la gente piensa", comienza diciendo Samya en el vídeo, antes de proceder a desenmascarar a su excompañero.

"Koldo es un falso de manual. Delante de la cámara es el abuelete entrañable, con la sonrisa eterna pero detrás de cámara es falso, traicionero y estratega. Oye y no es que me guste decir os lo dije, pero es que os lo dije. Aquí en este tipo de programas, los papeles no tardan mucho en caerse", asegura.

Según Samya, "eso es también lo que le ha pasado a Gala. ¿Esa no era la defensora de las girls? Para ser la defensora de las girls solo la he visto discutir con mujeres y criticando a mujeres y luego como no le ha funcionado el carpetazo con Montoya ni con Damián ella, ahora de repente se siente desmotivada y quiere irse. Porque sus palmeros ya no están en la playa y luego con Pelayo ve muy difícil hacer un carpetazo claro".

Samya sale en defensa de Anita y Montoya

Además, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' sale en defensa de Anita: "Por último, no me extraña que Anita se haya saltado las normas con Montoya. Si es que yo también lo haría si hubiese tenido a alguien de confianza en la otra playa. Es que vaya joyita de grupo que le ha tocado a Anita, la pobre. Primero han ido a por mí, luego han ido a por Makoke y ahora van a por Anita. ¿Qué queréis que os diga? Es que no me extraña, no me extraña".

"Y luego Montoya. La verdad que me gustó bastante cómo estuvo Montoya con Anita porque últimamente estaba en bucle, en ese monotema de me ha roto el corazón, que si estoy curando, que si no se qué, que si no tienes empatía. Entonces me estaba aburriendo un poco, me estaba saturando. Pero por cómo se ha comportado con Anita y como la ha defendido y cómo ha sacado las garras por ella, eso me ha encantado. Chapó", sentencia Samya en el vídeo.