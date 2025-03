'Supervivientes' anuncia que Samya está expulsada pero lo que sucede después da un vuelco a su concurso

Han tenido que pasar dos semanas para que 'Supervivientes 2025' viva su primera expulsión. Una marcha, la de Samya, que no es definitiva. Esto es debido a que la concursante expulsada se ha reunido con Manuel González en Playa Misterio. Los dos permanecen en la cuerda floja y es que el reality ah abierto una nueva votación entre ambos para deliberar cuál será el expulsado definitivo.

De vuelta a la expulsión semanal, cabe recordar que el pasado jueves se vivieron las segundas nominaciones. Tras suspender las primeras, este nuevo reparto de puntos dejó a cuatro concursantes expuestos: Almácor, Damián Quintero, Samya y Laura Cuevas. Uno de ellos pudo salvarse el pasado martes cuando Laura Madrueño le comunicó al cantante de 'Brillos Platinos' que era el más apoyado por los espectadores.

Con el listado de nominados reducido a tres, la tercera gala de 'Supervivientes' ha comenzado con la salvación de otro nominado. Una salvación, la de Damián Quintero, que ha reducido la expulsión a un decisivo duelo entre Samya y Lara Cuevas. La expulsión no ha tardado mucho más en llegar. Tras llevar a cabo sus respectivos alegatos, las dos nominadas han escuchado con nervios y atención el anuncio del presentador.

Samya, primera expulsada de 'Supervivientes 2025'

"Los espectadores de 'Supervivientes 2025' han decidido con sus votos en la app de Mitele que la concursante salvada sea... Laura", fueron las palabras empleadas por Jorge Javier. Un anuncio con el que Samya se convierte en la primera expulsada del reality.

"No me lo esperaba. Hoy se lo estaba comentando a Joshua y muchas gracias, de verdad. No me voy a quejar tanto", ha prometido la recién salvada. Por su parte, Samya ha comentado: "Me habría gustado quedarme para dar más de mí, pero bueno, no pasa nada. Tras ello, la joven ha podido despedirse de sus compañeros de Palapa.