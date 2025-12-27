Anita Williams desvela en '¡De viernes!' en qué punto está su relación con Montoya, ¿antes de coincidir en 'GH DÚO'?

Anita Williams ha sido una de las últimas invitadas del 2025 en '¡De viernes!'. La joven y José Carlos Montoya han sido una de las parejas que más ha dado de qué hablar en este año que está a punto de acabar. Tras los últimos rumores que apuntan a una reconciliación, la barcelonesa ha aclarado en qué punto está su relación con el sevillano.

Hace algo más de un mes, unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista 'Diez Minutos' hacían saltar todas las alarmas. En ellas se veía a la pareja juntos, cómplices y besándose por las calles de Madrid. Ahora, Anita Williams ha confesado en el programa nocturno de Telecinco que retomó el contacto con su ex tras la entrevista en la que este reconoció haber llegado al límite.

"Después de esa entrevista vuelvo a hablar con él y retomamos el contacto esporádicamente. Al final nos queremos un montón y es inevitable la atracción que tenemos", explica. Eso sí, deja claro que, en estos momentos, no están juntos. Pese a todo, esas fotos fueron para ella un punto de inflexión: "Desde entonces hemos contactado pero relación cordial. No nos hemos vuelto a ver".

Anita Williams tiene claro que esta es la ruptura definitiva: "Cuando estás con una persona es para estar bien y estable, no ahora sí y ahora no". "El problema real es que ha sido todo muy mediático. Todos juzgan, saben lo que se ha visto pero no lo que hay detrás. Es más difícil que si la relación fuera privada el gestionar las cosas", reconoce.

Anita Williams admite que todo ha sido más complicado por una ruptura mediática: “La gente opina sin saber realmente”.



"Para mí es muy fácil decir que si los dos hemos hecho algo y lo queremos intentar, que lo intentemos. Porque si no, no intentas nada", explicaba la invitada, quien admitía también que lo que se diga en las redes sociales y la televisión a ella no le influye, "pero a Montoya sí".

"Lo hablé con él y me dijo que tenía que haber estado, pero se contradice. He profundizado mucho en los porqués, si ya te lo he contado 500 veces, a la 501 explicar lo mismo a cansa. Los dos tenemos temperamento alto y también me pongo así", confiesa la exconcursante de 'Supervivientes 2025'. Ahora considera que ambos están fuertes y que es el momento que cada uno piense en sí mismo.

Además, se defiende ante los que critican que vuelva a hablar públicamente de su relación con Montoya: "Aquí puede hacer todo el mundo lo que quiera y cuando lo hacen los demás afecta". "A mí la familia no me dice nada, es mi vida y hago lo que tengo que hacer. Que me equivoco, serán los primeros que me apoyen. No me he sentido juzgada", asegura.

"El peor recuerdo de este año es 'La isla de las tentaciones'", admite

Sobre su paso por 'La isla de las tentaciones', Anita Williams confiesa que "me doy vergüenza en esas imágenes. De 'La isla' no tengo buenos recuerdos. Entramos ya bastante mal, no había confianza por su parte". La joven tiene claro que el 2026 lo va a recibir con mucha ilusión, ya que el 2025 "ha sido el peor de mi vida". Y es que, la exposición mediática que le dio el reality presentado por Sandra Barneda acabó siendo un problema para ella, ya que tuvo que gestionar todas las críticas que recibió.

"El peor recuerdo de este año es 'La isla de las tentaciones'", afirma con rotundidad. A eso hay que sumar el susto que sufrió tras una revisión médica, cuando le encontraron unos nódulos que, afortunadamente, fueron benignos, pero que le mantuvieron en vilo durante días. "Cuando me dieron el diagnóstico, se me vino el mundo arriba. Me asusté muchísimo", reconoce en '¡De viernes!'.

Si el 2025 arrancó para Anita Williams como concursante de 'La isla de las tentaciones', el 2026 lo empezará como participante de 'GH Dúo'. Por el momento se desconoce quién será su acompañante, aunque hay quien especula con la posibilidad de que sea Montoya.