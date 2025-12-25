'De Viernes' anuncia a sus 6 invitados para esta semana de Navidad en Telecinco con regresos sonados

No es habitual que Telecinco y 'De Viernes' anuncien los invitados del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona con varios días de antelación. Sin embargo, los festivos de Nochebuena y Navidad han llevado a que la cadena haya adelantado ya los seis rostros que serán los protagonistas del próximo viernes, 26 de diciembre.

Así, 'De Viernes' tratará de aprovechar el final de 'La Voz' en Antena 3 para tratar de recobrar el liderazgo después de anotar mínimo de temporada el pasado viernes con la polémica visita de Carlo Costanzia con un débil 9,5% de cuota de pantalla media.

Una semana después de generar gran preocupación tras romper a llorar en el plató de 'El Tiempo Justo' y ante los constantes rumores de ruptura con Agustín Etienne, Olga Moreno resolverá todas las dudas sobre el momento que está viviendo personalmente y con su pareja, en el 'Scoop', que ofrecerá 'De Viernes' esta semana.

¿En qué punto está ahora su relación con Agustín? ¿Ha sido un enfado o han decidido iniciar una nueva vida por separado? La protagonista responderá, además, a las críticas recibidas en los últimos días por algunos compañeros y recordará la figura de su madre, cuya pérdida aún no ha superado.

Todos los invitados de 'De Viernes' esta semana

Otra que regresará al plató de 'De Viernes' para hacer balance de su año más difícil será Anita Williams. La ex concursante de 'Supervivientes 2025' revelará los verdaderos motivos que le han llevado a romper su relación con Montoya. ¿Es una decisión definitiva o hay lugar para una nueva reconciliación? ¿Tiene la exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones' alguna cuenta por resolver? A todo ello responderá este viernes y también hablará de su estado de salud actual.

Por otro lado, 'De Viernes' contará esta semana en el plató con uno de los dúos musicales más célebres de nuestra música. Antonio Romero y Rafael Ruiz, integrantes de Los del Río, estarán también presentes para celebrar sus más de 60 años de carrera musical, marcados por un éxito que batió todos los récords y traspasó todas las fronteras: La Macarena. Los dos cantantes recordarán sus humildes orígenes, repasarán los episodios que marcaron su trayectoria y contarán algunas de las historias más divertidas vividas junto a amigos como Lola Flores, Julio Iglesias, Tita Cervera o el rey emérito Juan Carlos I.

Por último, los hijos de Blanca Fernández Ochoa, David y Olga, se sentarán también en el plató del programa para recordar la figura de su madre seis años después de que el cuerpo de la esquiadora fuera encontrado sin vida tras 11 días desaparecida. Contarán cómo fueron aquellos días de búsqueda incesante, cómo recibieron la noticia de su fallecimiento y cómo ha sido el duro duelo que han tenido que afrontar. También harán un alegato en favor de la salud mental y de la importancia del reconocimiento y cuidado de los deportistas tras su retirada.