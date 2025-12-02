El comunicado de Anita Williams que dispara las alarmas sobre su relación con Montoya: "Es lo mejor ahora mismo"

Tras semanas de especulación sobre el estado de su relación con Montoya, Anita Williams ha aclarado de una vez por todas el punto en el que se encuentran tras su turbulento paso por 'La isla de las tentaciones' y su reconciliación en 'Supervivientes'. A través de un extenso mensaje en su perfil de Instagram, la televisiva se ha sincerado sobre la tajante determinación que han tomado tras meses de idas y venidas.

A mediados de noviembre, después de que los fotógrafos cazasen al sevillano y la de Barcelona besándose, Williams desmintió desde 'Vamos a ver' que estuviesen dando una segunda oportunidad a la relación. Eso sí, admitió que de vez en cuando "se lo pasaban bien", algo que parece haber llegado a un fin según la última publicación de la televisiva en sus historias de Instagram.

Anita Williams aclara cuál es su relación con Montoya y carga contra quiénes la acusan de mentir: "No sabemos estar juntos"

"Ha sido un año muy duro y muy difícil a nivel emocional y mental, ya que no es fácil exponer tu relación y que la gente opine y juzgue sin conocer el 100% de todo lo que hemos vivido… Al final, acaba afectando", ha comenzado aclarando Anita Williams respondiendo a la pregunta de un seguir que la acusaba a ella y a Montoya de haber mentido con su reconciliación para lograr atención en televisión.

"Obviamente la hemos expuesto y hay consecuencias. Él es una persona maravillosa e increíble y me ha dado los mejores años de mi vida, hemos crecido y hemos aprendido juntos", ha continuado explicando la catalana, haciendo referencia a como desde enero han vivido una montaña rusa de emociones por el fenómeno que supuso su trama en 'La isla de las tentaciones' y cómo la cosa continúo en Honduras.

Así, Anita Williams ha recordado una vez más el estrecho vínculo que el de Utrera y ella tenían ya antes de su salto a la televisión. "Ya no es que hayamos tenido una relación, si no que va mucho más allá y hemos formado una familia como siempre os he dicho. El problema no es que no nos queramos, el problema es que no sabemos estar juntos y que todo nos ha venido muy grande", asegura la ex concursante de 'Supervivientes'.

"A veces amar también es dejar ir a la persona que quieres, para que el tiempo haga su mejor función que es poner cada cosa en su lugar. Y en este mundo pasan tantas cosas que es imposible reaccionar cuando las cosas vienen y no sabes por donde cogerlas", ha subrayado Anita, dejando entrever que Montoya y ella han puesto punto y final a su historia por no poder alcanzar el tipo de relación "sana" que deberían tener para disfrutar de su amor.

"A todo esto él sabe que le voy a desear lo mejor siempre y que me va a tener para lo que necesite siempre. Y no os quedéis con las cosas que veis, con los titulares que veis, con las noticias que veis, porque la mayoría son tergiversadas para generar clicks o las palabras que dicen son para generar audiencia", advertía entonces Anita Williams, animando a sus seguidores a confiar tan solo en su palabra.

El claro mensaje de Anita Williams a Montoya

Y la televisiva no ha dudado en revolverse contra quiénes les han acusado de mentir sobre su amor. "Lo único que os puedo decir es que jamás os mentiría en nada y todo lo que os he escrito en este texto es real. El universo es sabio y el destino está escrito, si tenemos que ser el uno para el otro lo seremos pero siempre y cuando estemos bien y podamos darnos el uno al otro nuestra mejor versión", ha sentenciado la de Barcelona.

"Mientras tanto, lo mejor es recuperar el amor por uno mismo tanto yo como él que en este tiempo lo hemos perdido al nivel de llegar a plantearnos quién somos y el propósito que queremos en la vida", ha terminado señalando Anita Williams antes de dirigirse a Montoya al final de su extenso comunicado para enterrar de una vez por todas los rumores.

"Y a ti, que seguramente lo leerás, te quiero y siempre voy a querer lo mejor para ti igual que sé que tu lo quieres para mi y ahora mismo lo mejor. Espero que os haya quedado claro porque va a ser la última vez que hable del tema", ha subrayado la ex pareja del sevillano, que asegura ahora se centrará en su camino por separado, poniendo en pausa la historia de amor más televisiva del año.

