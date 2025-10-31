Anita Williams anuncia los resultados del parte médico definitivo sobre su estado de salud actual

Anita Williams ya sabe los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió tras haberle detectado dos tumores en la mama. La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes 2025' ha comunicado su diagnóstico a través de las redes sociales, donde ha explicado que tiene antecedentes familiares de este tipo de cáncer.

Por si esto fuera poco, le comentaron que los tumores tenían "bastante mala pinta". Esto le hizo aumentar su preocupación. Aunque, afortunadamente, todo ha quedado en un susto y ha querido compartir su felicidad con todos sus seguidores de Instagram: "Chicos, estoy súper contenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien. Gracias a Dios".

"Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque si que es verdad que se tienen que ir mirando y tal…pero que, de momento, todo bien", ha asegurado Anita Williams, dejando claro que su "mayor miedo" se ha superado. "Os lo juro que no he rezado tanto como en estas últimas dos semanas", ha reconocido.

Montoya, un gran apoyo para Anita Williams en estos difíciles momentos

Eso sí, la exnovia de Montoya ha explicado que todavía tiene que recibir los resultados de otras pruebas médicas para conocer qué le pasa a su hígado. Pero ahora mismo es muy feliz, y ha querido compartir esa felicidad con todos sus seguidores por lo mucho que le han apoyado en estos quince días de incertidumbre, en los que ha estado "actualizando completamente" la app de la clínica por si subían su informe médico.

Uno de sus máximos apoyos en este tiempo, además de su familia, ha sido Montoya. Pese a no haber retomado su relación, como así se había especulado, el sevillano ha estado a su lado en todo momento. "Tengo con ella una cordialidad, somos amigos. Ella está pasando un mal momento, se ha apoyado y yo la recibo", aseguró el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' recientemente.

Ahora mismo, Anita Williams está centrada en su salud. Y es que, tras este pequeño susto, se ha dado cuenta de cuáles son las prioridades en la vida. Y su mayor prioridad es su hijo, aunque sin descuidar a quienes han estado ahí en estos difíciles momentos, como su 'comunidad virtual' y Montoya, con el que, a pesar de haber pasado sus más y sus menos, se ha convertido en alguien muy importante para ella.