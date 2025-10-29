Sandra Barneda afea las palabras de Pablo Motos sobre 'La Isla de las Tentaciones' y lanza este órdago a Broncano

Si hay una franja que se le resiste a Telecinco es la del access prime time donde se ha quedado en tierra de nadie ante la guerra de 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'La Revuelta' de David Broncano. Por eso, la cadena de Mediaset ha decidido rendirse a 'La isla de las tentaciones' y apostarlo todo al reality de Sandra Barneda para tratar de presentar batalla.

Hay que recordar que la pasada temporada, 'La isla de las tentaciones' fue todo un éxito para Telecinco a raíz del fenómeno viral de Montoya llevando a liderar el access prime time y haciendo que las audiencias de 'La revuelta' se resintieran en TVE.

Es por ello, por lo que Mediaset ha decidido dar un giro a su estrategia de emisión de 'La isla de las tentaciones 9'. El reality de Sandra Barneda emitirá su entrega semanal los lunes frente a 'OT' y 'MasterChef Celebrity' a partir de las 21:40 horas. Pero además ofrecerá dos entregas en el access prime time de martes y miércoles de 21:40 a 23:00 horas aproximadamente.

Una decisión que sin duda no habrá gustado nada en TVE y entre el equipo de 'La Revuelta' de David Broncano por lo mucho que sufrieron la temporada anterior los días que coincidieron en emisión. "No solo a Broncano le hemos dado un disgusto, sino a más de uno, a todos los que están ahí compitiendo. Espero que La isla de las tentaciones sea un gran competidor", ha recalcado Sandra Barneda en la presentación según ha recogido Informalia.

Y es que el propio David Broncano no dudó en hablar en su momento del daño que les hizo 'La isla de las tentaciones'. "Es adictivo, se nos va la gente", comentó en su día el presentador de TVE. "Cuando pensábamos que lo teníamos controlado con El Hormiguero, ha venido La isla de las tentaciones", llegó a decir el cómico también.

Ante esta guerra con 'La Revuelta', Sandra Barneda ha sido muy clara y ha lanzado incluso una curiosa propuesta de crossover entre los programas de TVE y Telecinco. "Broncano es un tío fantástico y el año pasado fue muy generoso con nosotros. Yo podría hacer un crossover con él, puedo ir a La Revuelta a promocionar 'Tentaciones' y que él venga al debate a comentar", comentaba ante la prensa.

El dardazo de Sandra Barneda a Pablo Motos

Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones 9'

"El año pasado tuvo la generosidad de felicitarnos por ganarle en un momento de éxito total. Es como tiene que ser. Otros describen La isla de las tentaciones de otra forma y lo tiran por lo bajo", añadía Sandra Barneda en una clara alusión a la crítica que lanzó Pablo Motos a 'La isla de las tentaciones' en 2021 llamándolo programa "pornográfico".

Así, Sandra Barneda se ha mostrado muy dolida por lo que dijo el presentador de 'El Hormiguero' hace unos años. "Me dolió que Pablo Motos dijera que es muy difícil competir contra la pornografía", reconocía la presentadora. "La competencia es sana. Lo que no es sano es descalificar un programa", sentenciaba al respecto.

"Yo de su programa digo que es un éxito, porque hacerlo durante tantos años es un mérito. Se lo curran mucho, pero La isla de las tentaciones, también", proseguía diciendo Barneda. "Y que nos califique de eso porque le hacemos pupa... A mí me dolió como compañera de la misma profesión. Se equivocó y creo que él lo sabe, porque es un tío muy inteligente. Nos tenemos que felicitar entre nosotros, como me han felicitado otros compañeros, vean o no La isla de las tentaciones, porque todos saben que detrás hay mucho trabajo y desmerecerlo no merece la pena", concluía la catalana.